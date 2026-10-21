* Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași marchează 127 de ani de la înființarea Școlii de Aplicație a Seminarului Pedagogic Universitar * elevii și profesorii readuc în atenție istoria uneia dintre instituțiile de învățământ cu tradiție ale orașului

Înființată la 1 noiembrie 1899 pentru pregătirea viitorilor profesori, Școala de Aplicație a Seminarului Pedagogic Universitar a traversat două războaie mondiale și numeroase reforme ale educației. La 127 de ani de la începuturile sale, actualul Colegiu Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași își celebrează istoria printr-un program desfășurat între 19 și 23 octombrie 2026, sub genericul „Moștenirea trecutului, provocările viitorului”.

O școală care a traversat două războaie mondiale

Istoria instituției începe într-o perioadă în care Iașul își consolida rolul de centru universitar și cultural. Școala de Aplicație a Seminarului Pedagogic Universitar a fost creată pentru formarea practică a profesorilor destinați învățământului secundar, într-un sistem educațional aflat în plină dezvoltare.

De-a lungul celor 127 de ani, școala și-a schimbat denumirea și profilul, adaptându-se reformelor succesive ale învățământului românesc. Un element important al acestei istorii îl reprezintă continuitatea activității, inclusiv în timpul celor două războaie mondiale.

Astăzi, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” păstrează această moștenire, iar aniversarea din 2026 propune o întâlnire între tradiția pedagogică și noile modalități de învățare.

Manifestările au început luni, 19 octombrie, printr-o festivitate desfășurată în cancelaria colegiului, sub coordonarea directorului Constantin Chirilă și a directorului adjunct Dorina Carapanu.

Prima zi a inclus activități dedicate siguranței în școală, dar și un proiect de explorare geografică prin Google Earth, prin care elevii au utilizat tehnologia pentru a descoperi lumea.

De la istoria Iașului la experimente și creație

Programul aniversar aduce în prim-plan și patrimoniul orașului. Marți, 20 octombrie, elevii proveniți din afara Iașului au avut ocazia să descopere reperele istorice ale municipiului prin turul ghidat „Dulcili târg al Ieșilor!”, pe traseul Copou – Curtea Domnească.

În aceeași zi, atelierul „Imnul școlii – Armonii multilingve” a reunit cadre didactice de limbi străine și reprezentanți ai Consiliului Elevilor într-un exercițiu creativ de traducere.

Miercuri, 21 octombrie, aniversarea a continuat cu activități practice și artistice. Atelierele „De la teorie la magie” și „File de poveste” îi implică pe elevi în experimente și realizarea unor cărți poștale aniversare. Programul include momente muzicale, dar și prelegeri despre reperele științifice din istoria învățământului românesc.

127 de cărți pentru biblioteca școlii

Una dintre inițiativele aniversării este campania „127 de fapte bune”, programată pentru joi, 22 octombrie. Organizatorii și-au propus să adune 127 de cărți pentru biblioteca instituției, câte una pentru fiecare an de existență.

Tot joi, elevii claselor primare vor ieși în Parcul Copou cu afișe și semne de carte realizate în cadrul proiectului „Școala prin ochii noștri”.

Programul cuprinde și atelierul experimental de biologie „Codul secret al vieții”, organizat în colaborare cu studenți ai Facultății de Biologie, manifestări de artă plastică și competiția „Meciul generațiilor sportive”.

Literatura ocupă un loc distinct în această săptămână. Profesoara Cristina Chiprian își prezintă volumul „Fericiți, precum Ulise...”, iar Cercul de lectură „Sfertul Academic” dedică o activitate cărților profesoarei Magda Negrea.

Vineri, 23 octombrie, elevii își vor testa cunoștințele despre trecutul instituției în concursul „Cât de bine ne cunoaștem școala?”, coordonat de Consiliul Elevilor. Tot atunci se va încheia campania de donare de carte.

La 127 de ani de la înființarea Școlii de Aplicație, aniversarea Colegiului „Garabet Ibrăileanu” readuce în atenție o parte importantă a istoriei educației ieșene. Dincolo de festivități, programul pune împreună generații de profesori și elevi, tradiția academică și preocupările școlii contemporane.

Clara DIMA