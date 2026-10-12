* aproape jumătate de secol, Ion Cristea a vegheat asupra mecanismului care măsoară timpul în turnul Palatului Culturii din Iași * dispariția sa lasă în urmă povestea unui profesionist dedicat patrimoniului și amintirea unui om prețuit de colegi

Iașul pierde unul dintre oamenii care au avut grijă, discret, de patrimoniul orașului. Ion Cristea, cunoscut pentru activitatea sa de aproape cinci decenii în întreținerea ceasului din turnul Palatului Culturii, a încetat din viață. Pentru generații de ieșeni, sunetele orologiului au făcut parte din viața orașului. Pentru Ion Cristea, mecanismul din turn a însemnat o pasiune de-o viață.

Aproape 50 de ani în slujba ceasului din turn

Există oameni care devin parte din istoria unui oraș fără să apară în prim-plan. Ion Cristea a fost unul dintre ei. În vreme ce mii de oameni treceau zilnic prin fața Palatului Culturii, el cunoștea îndeaproape mecanismul orologiului din turn, căruia i-a dedicat aproape jumătate de secol.

Ceasul Palatului Culturii nu reprezenta pentru el doar un ansamblu de piese care trebuiau întreținute. Era o responsabilitate permanentă, dar și o legătură personală cu unul dintre cele mai cunoscute monumente ale Iașului. Turnul devenise, în timp, un loc familiar, aproape o a doua casă.

Activitatea sa nu s-a limitat la îngrijirea orologiului. Ion Cristea s-a implicat în protejarea și restaurarea patrimoniului tehnic, participând la manifestări și sesiuni științifice în cadrul cărora și-a împărtășit experiența și pasiunea pentru mecanismele vechi.

Un profesionist respectat și un coleg care nu va fi uitat

Vestea morții sale a fost transmisă de Teodora Camelia Cristofor, de la Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, instituție aflată în structura Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

„A fost un om pe care te puteai baza, mereu gata să sară în ajutor, un coleg cu suflet mare, care știa să aducă un zâmbet și să ofere un gând bun și, uneori, o floare”, a transmis Teodora Camelia Cristofor.

Dincolo de priceperea profesională, colegii își amintesc de umorul său, de discuțiile despre știință și de implicarea constantă în conservarea patrimoniului cultural. Întâlnirile profesionale și activitățile muzeale au devenit, de-a lungul anilor, ocazii de a împărtăși cunoștințe, dar și de a construi prietenii.

Moartea lui Ion Cristea încheie un capitol din istoria mai puțin cunoscută a Palatului Culturii. Este istoria oamenilor care au lucrat în spatele zidurilor monumentului, având grijă ca mecanismele, obiectele și mărturiile trecutului să reziste timpului.

Ceasul din turn rămâne unul dintre simbolurile Iașului. În povestea lui va rămâne și numele celui care l-a îngrijit aproape 50 de ani.

Clara DIMA