* centrul orașului se închide aproape două luni: Târg de Crăciun, Orășelul Copiilor și restricții majore de circulație

Iașul intră oficial în atmosfera Sărbătorilor de Iarnă, dar pregătirile vin cu schimbări importante pentru șoferi! Primăria a anunțat deschiderea Târgului de Iarnă și amenajarea Orășelului Copiilor în centrul orașului, în timp ce mai multe străzi vor fi închise circulației auto. Restricțiile vor începe pe 25 noiembrie și se vor încheia abia pe 15 ianuarie 2027!

Momentul aprinderii iluminatului festiv este programat marți, 1 decembrie 2026, la ora 17:00, în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Tot de Ziua Națională, Iașul va găzdui manifestările oficiale dedicate sărbătorii de 1 Decembrie.

Târg de Iarnă cu 35 de căsuțe și 10 rulote!

Între 27 noiembrie 2026 și 10 ianuarie 2027, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada I. C. Brătianu vor găzdui comercianți cu decorațiuni de sezon, produse artizanale și handmade, preparate tradiționale și băuturi calde. În apropierea intersecției celor două artere va fi amenajat și Orășelul Copiilor, cu roată panoramică, patinoar, mașinuțe tamponabile, brăduț rotativ, trenuleț și carusel.

Atenție, șoferi! Centrul va fi închis circulației auto! În perioada 25 noiembrie 2026 – 15 ianuarie 2027, traficul va fi interzis pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între Casa Modei și strada I. C. Brătianu, precum și pe strada I. C. Brătianu, între bulevard și strada Agatha Bârsescu.

Închiderea este necesară pentru montarea Orășelului Copiilor, în intervalul 25–30 noiembrie, dar și pentru demontarea și transportul instalațiilor, în perioada 11–15 ianuarie. Pentru a facilita circulația, pe strada Cuza Vodă va fi permis traficul auto în ambele sensuri, pe tronsonul dintre strada 14 Decembrie 1989 și strada I. C. Brătianu, însă cu o viteză maximă de numai 10 kilometri pe oră.

Restricții suplimentare, de Ziua Națională

Marți, 1 decembrie, între orele 8:00 și 14:00, vor fi închise circulației strada Anastasie Panu, între Sf. Lazăr și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, precum și strada Palat, între același bulevard și strada Sf. Lazăr.

Poliția Rutieră și Poliția Locală pot dispune și alte modificări ale circulației, în funcție de necesități. Așadar, cei care vor ajunge în centrul Iașului în perioada sărbătorilor trebuie să se pregătească pentru restricții, rute ocolitoare și aglomerație, în timp ce pietonalul Ștefan cel Mare se transformă în principalul punct de atracție al sezonului de iarnă. Carmen DEACONU