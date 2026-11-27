* lucrările au început în aprilie 2025, iar termenul inițial prevedea finalizarea în 18 luni, respectiv în octombrie 2026 * între timp, calendarul a fost prelungit, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii avanzând ca termen de recepție a lucrărilor martie 2028 * constructorul care lucrează la legătura A8 cu Republica Moldova are datorii de 605 milioane de lei și a cerut concordat preventiv

Podul peste Prut de la Ungheni, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură care trebuie să lege România de Republica Moldova, avansează cu întârzieri și ridică semne de întrebare privind capacitatea constructorului de a duce investiția la bun sfârșit. Deși lucrările au ajuns la aproximativ 60% stadiu fizic de execuție, termenul inițial de finalizare a fost depășit, iar compania Ness Proiect Europe, responsabilă de proiect, a solicitat deschiderea procedurii de concordat preventiv, pe fondul dificultăților financiare.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, constructorul este mobilizat în prezent cu lucrări de sudură a elementelor metalice ale tablierului, pe ambele maluri ale Prutului. În paralel, sunt executate lucrări la punctul de trecere a frontierei și la drumurile de acces.

Podul trebuia inaugurat în octombrie 2026. Noul termen – martie 2028

Contractul de proiectare și execuție a fost semnat la 9 octombrie 2024, cu Ness Proiect Europe, pentru suma de 151,6 milioane de lei, fără TVA. Lucrările au început în aprilie 2025, iar termenul inițial prevedea finalizarea în 18 luni, respectiv în octombrie 2026. Între timp, calendarul a fost prelungit. CNAIR a indicat un termen contractual de decembrie 2027, iar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii vorbește de martie 2028, ca dată a recepției lucrărilor.

Podul este format din două structuri, câte una pentru fiecare sens de circulație, cu o lungime de 261,20 metri. Proiectul prevede două benzi pe sens, trotuare și un punct de control vamal dotat cu parcări pentru autoturisme și vehicule de mare tonaj, precum și spații speciale pentru verificări amănunțite.

Constructorul are datorii de 605 milioane de lei

Problemele nu sunt doar pe șantier. Chiar la 26 octombrie 2026, data la care expira termenul inițial de execuție, Ness Proiect Europe a solicitat Tribunalului Prahova deschiderea procedurii de concordat preventiv, un mecanism juridic prin care o companie aflată în dificultate poate negocia restructurarea datoriilor pentru a evita insolvența.

Datele financiare ale societății arată o creștere importantă a obligațiilor. În bilanțul pentru 2025, compania a raportat datorii totale de aproximativ 605 milioane de lei, față de 444 de milioane de lei în 2024. Creșterea este de 161 de milioane de lei, adică aproximativ 36%.

În acest context, situația financiară a constructorului devine un element important pentru evoluția proiectelor publice pe care le are în derulare.

Ness Proiect Europe lucrează și la Spitalul Regional de Urgență Iași

Compania are în portofoliu și contractul pentru lucrările pregătitoare ale Spitalului Regional de Urgență Iași, în valoare de aproximativ 30 de milioane de lei. Și acest proiect a înregistrat întârzieri, intervențiile fiind finalizate la câteva luni după termenul stabilit inițial.

Podul de la Ungheni are însă o importanță strategică mult mai mare decât dimensiunea sa fizică. Acesta va asigura conexiunea dintre Autostrada A8 Târgu Mureș–Iași–Ungheni și drumul național R1 Chișinău–Ungheni, creând o nouă legătură rutieră între România și Republica Moldova.

Investiția este finanțată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, iar finalizarea ei este esențială pentru conectarea infrastructurii rutiere de pe cele două maluri ale Prutului.

Rămâne de văzut dacă mobilizarea de pe șantier va permite recuperarea întârzierilor și dacă dificultățile financiare ale constructorului nu vor genera noi blocaje.

Daniel BACIU