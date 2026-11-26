Decizie luată de Instanţă după mai bine de 7 ani de când un copilui de numai 3 ani a murit înecat într-o fosă septică din Buda. Judecătorii au condamnat la închisoare cinci persoane: de la educator, la directorul şcolii, viceprimar şi angajaţi DSP. Au decis şi acordarea de despăgubiri de 400.000 de lei pentru mama îndoliată.

O tragedie care a îndurerat o familie şi a readus în atenţie problema siguranţei copiilor în unităţile de învăţământ din mediul rural a ajuns, după mai bine de 7 ani, în faţa unei soluţii judecătoreşti. Cinci persoane au fost condamnate pentru ucidere din culpă în cazul băieţelului de numai 3 ani care şi-a pierdut viaţa după ce a căzut într-o fosă septică aflată în curtea şcolii profesionale din localitatea Buda, comuna Brăeştii.

Drama s-a petrecut în aprilie 2019. Copilul, al şaptelea din familia sa, fusese dus la grădiniţă deşi urma să înceapă oficial cursurile abia din toamnă. Părinţii au fost convinşi de conducerea şcolii să îl aducă mai devreme pentru a se obişnui cu ceilalţi copii.

Ceea ce trebuia să fie o zi obişnuită de grădiniţă s-a transformat într-un coşmar, pentru că băiatul a dispărut şi a fost găsit după aproximativ două ore plutind fără suflare în resturile din toaleta din curtea şcolii.

Fosa septică era acoperită cu o tablă ruginită

Unul dintre cele mai şocante detalii ale tragediei a fost starea în care se afla fosa septică. Aceasta era acoperită doar cu un capac de tablă ruginită, care nu era asigurat corespunzător. Ironia tragică a cazului este că fosa fusese construită cu aproximativ 11 ani înainte chiar de tatăl copilului, Gheorghe Silică.

În urma tragediei, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că fosa nu era asigurată corespunzător. A fost deschisă o anchetă, iar poliţiştii au început cercetările pentru ucidere din culpă.

Cinci persoane, condamnate la închisoare

Pe 24 noiembrie, instanţa a pronunţat soluţia în dosarul penal, condamnând cinci inculpaţi pentru infracţiunea de ucidere din culpă. Astfel, directoarea Şcolii Profesionale Brăeşti, Cătălina Gavriluţă a primit 4 ani de închisoare, învăţătoarea Ana Belţ - 4 ani de închisoare, viceprimarul Petrică Liţă - 3 ani de închisoare, Chiriac Dragoş Tyţu, angajat al Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi - 2 ani şi 6 luni de închisoare. Un alt angajat al DSP, Valentin Lucian Beşleagă, a fost condamnat de instanţă la 2 ani şi 6 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În cazul celor condamnaţi, instanţa a dispus şi pedepse complementare constând în interzicerea anumitor drepturi pentru o perioadă de trei ani.

În mod particular, în cazul lui Chiriac Dragoş Tyţu şi al lui Beşleagă Valentin Lucian, interdicţiile vizează inclusiv ocuparea funcţiei de inspector sanitar şi a altor funcţii cu atribuţii de inspecţie şi control în domeniul sănătăţii publice.

Pentru Beşleagă Valentin Lucian, instanţa a stabilit un termen de supraveghere de trei ani. Acesta va trebui să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, să participe la un program de reintegrare socială şi să efectueze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în comuna Popricani sau într-o instituţie subordonată acesteia.

Mama copilului primeşte 400.000 de lei daune morale

Pe lângă pedepsele penale, instanţa a soluţionat şi latura civilă a dosarului. Acţiunea civilă formulată de Elena Silică, mama copilului decedat, a fost admisă în parte. Cei cinci inculpaţi au fost obligaţi în solidar să îi plătească suma de 400.000 de lei cu titlu de daune morale.

Pentru garantarea achitării acestei sume, judecătorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, care aparţin celor cinci inculpaţi.

De asemenea, fiecare dintre aceştia a fost obligat să achite câte 1.500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Hotărârea nu este definitivă, ea poate fi atacată cu apel până la epuizarea căilor de atac. Indiferent de decizia finală, pentru familia Silică, tragedia din aprilie 2019 rămâne o rană care nu poate fi vindecată de nicio sentinţă. Un copil de numai trei ani, dus la grădiniţă pentru a fi în siguranţă, nu s-a mai întors niciodată acasă. Laura RADU