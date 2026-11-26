* orașul în care a fost înființată prima universitate modernă a României este devansat de Cluj-Napoca în cel mai înalt for științific și cultural al țării * capitala Moldovei are șapte academicieni și 12 membri corespondenți, față de 13, respectiv 17, la Cluj * niciuna dintre personalitățile ieșene cu statut de membru titular nu este femeie *

Iașul are 166 de ani de învățământ universitar modern, o istorie intelectuală impresionantă, dar aproape de două ori mai puțini academicieni decât Cluj-Napoca. Capitala Moldovei ocupă locul al doilea între cele trei filiale teritoriale ale Academiei Române. Dincolo de diferența numerică, radiografia elitei academice ieșene evidențiază două dezechilibre: vârsta înaintată a membrilor titulari și reprezentarea extrem de redusă a femeilor.

Clujul are 30 de membri titulari și corespondenți, Iașul – 19

Orașul lui Petru Poni, Ștefan Procopiu și Alexandru D. Xenopol are șapte membri titulari ai Academiei Române, față de 13 la Cluj-Napoca. Diferența se menține și în categoria membrilor corespondenți, unde capitala Moldovei numără 12 personalități, iar Clujul, 17.

Alegerile din 24 iunie 2026 au consolidat reprezentarea ambelor centre universitare. Iașul a câștigat un membru corespondent, cercetătorul Sergiu Coșeri, de la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, în timp ce Clujul a câștigat două poziții, prin profesorii Corin Braga și Alida Timar-Gabor, de la Universitatea Babeș-Bolyai.

În total, Clujul are cu aproape 58% mai mulți membri titulari și corespondenți decât Iașul.

Matematica domină elita academică ieșeană

Cei șapte academicieni ai Iașului sunt matematicienii Viorel Barbu, Dorin Ieșan și Constantin Zălinescu, istoricii Alexandru Zub și Victor Spinei, specialistul în electronică Horia Nicolai Teodorescu și filosoful Ștefan Afloroaei. Cel din urmă a devenit membru titular pe 11 februarie 2026, după 11 ani în care a avut statutul de membru corespondent.

Matematica asigură aproape 43% din reprezentarea Iașului în categoria academicienilor. În schimb, Clujul beneficiază de o reprezentare mai diversificată, care cuprinde medicina, biologia, chimia, fizica, agronomia, ingineria, istoria și literatura.

Cei șapte academicieni ieșeni au vârste cuprinse între 74 și 92 de ani, iar media de vârstă este de peste 81 de ani. Dincolo de prestigiul incontestabil al acestor personalități, cifrele aduc în atenție necesitatea schimbului de generații în cercetarea ieșeană.

O singură femeie în rândul celor 19 membri titulari și corespondenți

Niciunul dintre cei șapte academicieni ai Iașului nu este femeie. Maria Cazacu, cercetătoare în domeniul chimiei, aleasă în 2023, este singura femeie dintre cei 19 membri titulari și corespondenți. Reprezentarea feminină este de numai 5,3%.

În categoria membrilor corespondenți se mai regăsesc Gheorghe Cliveti, Daniel Condurache, Valeriu V. Cotea, Dan Cristea, Gerard Jităreanu, Eugen Munteanu, Aurel Rășcanu, Eugen Rusu, Cătălin Tănase, Mihail Voicu și Sergiu Coșeri. Filiala Iași mai are trei membri de onoare: Carol Stanciu, Gheorghe Popa și Izu Vaisman.

Istoria i-a oferit Iașului întâietate universitară. Viitorul său academic depinde însă de numele pe care le va adăuga celor deja consacrate, nu doar de cele pe care le evocă la aniversări.

Clara DIMA