* zeci de apartamente, case și terenuri din județul Iași au fost scoase la licitație de executorii judecătorești * un bloc cu 14 apartamente din municipiu urmează să fie licitat pentru 2,51 milioane de lei * legislația permite reducerea succesivă a prețurilor, mecanism care îi avantajează pe cumpărătorii cu lichidități și experiență în astfel de tranzacții

În paralel cu piața imobiliară tradițională, la Iași funcționează o piață a proprietăților pierdute din cauza datoriilor. Aici, apartamentele, terenurile și chiar blocurile întregi pot ajunge să fie vândute la o fracțiune din valoarea stabilită de evaluatori. Pentru debitori, aceste tranzacții pot însemna pierderea agoniselii de-o viață. Pentru investitorii care dispun de capital și cunosc mecanismele executării silite, ele pot deveni oportunități de afaceri.

Peste 70 de proprietăți scoase la licitație în județul Iași

Una dintre platformele care centralizează informațiile din registrul național al executorilor judecătorești afișa 77 de oferte imobiliare în județul Iași: 58 de terenuri, zece case și nouă apartamente. Printre localitățile cu numeroase proprietăți scoase la vânzare se numără Holboca, Iași și Todirești.

Miza financiară a acestor tranzacții este considerabilă. Pe 4 decembrie a fost programată licitația pentru un teren de 600 de metri pătrați de pe strada Nicolae Tonitza, pe care se află un bloc neintabulat, construit în 2023, cu 14 apartamente. Prețul de pornire este de 2.514.610 lei, iar garanția necesară participării depășește 251.000 de lei.

Pe 25 noiembrie fusese programată vânzarea unui apartament cu trei camere din Nicolina, cu o suprafață de 60,86 metri pătrați, evaluat la 591.146 de lei. În Valea Lupului, un teren intravilan de 740 de metri pătrați, asupra căruia există un drept de uzufruct viager, a fost scos la licitație pentru 379.455 de lei, cu 126.485 de lei sub valoarea de evaluare.

Prețurile pot coborî până la 30% din evaluarea inițială

Adevărata miză a executărilor silite apare atunci când proprietățile nu își găsesc cumpărători la prima licitație. Potrivit articolului 846 din Codul de procedură civilă, la al doilea termen, prețul de pornire scade la 75% din valoarea inițială. În prezența a cel puțin doi licitatori și în anumite condiții, imobilul poate fi adjudecat chiar la 30% din prețul primei licitații.

La al treilea termen, licitația începe de la 50% din valoarea inițială, iar legea permite, în anumite circumstanțe, vânzarea la un preț și mai mic.

Astfel, o proprietate evaluată la 600.000 de lei poate ajunge să aibă un preț de pornire de 300.000 de lei. Diferența reprezintă o potențială marjă de câștig pentru investitor, dar nu garantează profitul.

Banii disponibili fac diferența între cumpărători

Accesul la această piață presupune mai mult decât identificarea unei proprietăți atractive. Participanții trebuie, de regulă, să depună o garanție de 10% din prețul de pornire, să cunoască procedurile juridice și să dispună de resurse financiare pentru achitarea imobilului.

La licitația programată pe 17 noiembrie pentru un apartament de 50,9 metri pătrați de pe strada Aurel Vlaicu, evaluat la 708.130 de lei, simpla participare presupunea imobilizarea a peste 70.000 de lei.

Investitorii experimentați beneficiază astfel de un avantaj structural în fața familiilor care își cumpără locuințele prin credite ipotecare. Ei pot urmări simultan mai multe dosare, anticipa reducerile de preț și selecta proprietățile cu potențial de revânzare.

Există însă și riscuri: litigii, construcții neintabulate, imobile ocupate sau vânzarea unor simple cote de proprietate.

Anunțurile publice permit identificarea proprietăților, a debitorilor, a executorilor și a prețurilor de pornire. Mult mai greu de urmărit sunt rezultatele efective ale licitațiilor, identitatea adjudecatarilor și traseul ulterior al imobilelor.

Dan DIMA