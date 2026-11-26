Aproape 35 de milioane de euro au fost autorizate la plată pentru fermierii din județul Iași, în cadrul campaniei APIA 2026. Peste 13.600 de agricultori ieșeni figurează pe lista beneficiarilor care au primit aprobarea pentru plata avansului din subvențiile agricole. Potrivit centralizării oficiale a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), procentul beneficiarilor autorizați din totalul fermierilor eligibili a ajuns la aproape 99%.

Concret, în județul Iași au fost autorizați la plată 13.636 de beneficiari, reprezentând 98,96% din totalul fermierilor eligibili. Suma totală aprobată pentru avansul din Campania 2026 se ridică la 34.959.467,74 de euro. Din acești bani, 34.712.264,54 de euro provin din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), iar alte 247.203,20 de euro reprezintă fonduri FEADR și cofinanțare de la bugetul național.

Cei mai mulți bani ajung la Botoșani!

Cifrele plasează județul Iași în rândul zonelor agricole pentru care APIA a autorizat zeci de milioane de euro.

În regiunea Moldovei, Botoșani înregistrează 39,13 milioane de euro pentru 23.107 beneficiari, în timp ce Suceava are autorizate 32,69 milioane de euro pentru 35.936 de fermieri. În Vaslui, suma ajunge la 32,83 milioane de euro, pentru 12.732 de beneficiari, iar în Neamț au fost aprobate 25,73 milioane de euro pentru 16.742 de agricultori. Bacăul figurează cu 21,76 milioane de euro și 12.543 de beneficiari.

La nivel național, APIA a autorizat la plată 1.324.387.625,43 de euro pentru 645.770 de fermieri, ceea ce reprezintă 98,65% din totalul beneficiarilor eligibili. Din suma totală, 1,201 miliarde de euro sunt aferente FEGA, iar aproximativ 123 de milioane de euro provin din FEADR și cofinanțarea de la bugetul național.

În clasamentul sumelor autorizate, Constanța ocupă primul loc, cu peste 62,15 milioane de euro, urmată de Timiș, cu 58,94 milioane de euro, Teleorman, cu aproape 54,98 milioane de euro, și Dolj, cu 53,04 milioane de euro.

Plata avansurilor pentru Campania 2026 a început la 16 octombrie și se desfășoară până la 30 noiembrie. Ulterior, APIA va continua procesarea plăților finale, astfel încât fermierii să primească diferențele din subvențiile aferente acestui an. Daniel BACIU