* diferența dintre salariul mediu brut din Iași și media națională s-a adâncit: de la 304 lei în octombrie 2025 la 553 de lei în octombrie 2026 * Iașul rămâne între județele cu un număr important de asigurați, dar avansul salarial este modest, iar reculul angajatorilor și al persoanelor asigurate ridică semne de întrebare

Datele centralizate de CNPP pentru 1 octombrie 2026, comparate cu cele din 1 octombrie 2025, scot la iveală o evoluție cu două fețe a pieței muncii: fondul total de salarii și salariul mediu brut au crescut, însă numărul persoanelor asigurate a scăzut. În spatele cifrelor naționale se ascund diferențe importante între județe, iar Iașul are propriul semnal de alarmă: mai puțini asigurați și mai puțini angajatori, dar un salariu mediu brut ușor mai mare.

Piața muncii pierde atât angajatori, cât și persoane asigurate

La nivel național, România a ajuns la 6.254.859 de asigurați, cu 57.626 mai puțini decât în octombrie 2025, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 0,91%. Nici numărul angajatorilor nu arată mai bine: au rămas 604.849, cu 8.387 sub nivelul de acum un an. Cu alte cuvinte, piața muncii pierde atât angajatori, cât și persoane asigurate.

Paradoxal, banii virați sub formă de salarii au crescut spectaculos. Fondul total de salarii a urcat de la 44,92 miliarde la 46,76 miliarde de lei, un plus de peste 1,83 miliarde de lei, respectiv 4,09%. Salariul mediu brut a ajuns la 7.477 de lei, cu 360 de lei mai mult decât în 1 octombrie 2025. Creșterea mediei salariale nu înseamnă însă că toți salariații au câștigat mai bine, ci reflectă evoluția valorilor declarate la nivel național.

La Iași, cifrele confirmă o contracție a pieței muncii

Județul avea, la 1 octombrie 2026, un număr de 21.617 angajatori, față de 22.044 în urmă cu un an. Diferența: 427 de angajatori în minus. Numărul asiguraților a coborât de la 210.267 la 207.410, ceea ce înseamnă o pierdere de 2.857 de persoane, aproximativ 1,36%.

Nici fondul de salarii nu a avut o explozie: a crescut cu numai 3,43 milioane de lei, de la 1,432 miliarde la 1,436 miliarde, adică un avans de doar 0,24%. Salariul mediu brut a urcat de la 6.813 la 6.924 de lei, cu 111 lei în plus într-un an. Este o creștere de aproximativ 1,63%, mult sub ritmul național de 5,06%.

Mai mult, diferența dintre salariul mediu brut din Iași și media națională s-a adâncit: de la 304 lei în octombrie 2025 la 553 de lei în octombrie 2026. Iașul rămâne între județele cu un număr important de asigurați, dar avansul salarial este modest, iar reculul angajatorilor și al persoanelor asigurate ridică semne de întrebare.

Verdictul cifrelor este dur: România plătește salarii brute mai mari, dar are mai puțini asigurați și mai puțini angajatori. La Iași, presiunea se vede și mai clar: scad angajatorii și asigurații, iar salariile cresc mult mai lent decât media țării.

Daniel BACIU