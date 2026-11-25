Reorganizarea administrativ-teritorială a Moldovei trebuie gândită în jurul autostrăzilor și al viitoarelor coridoare economice, nu doar pe criteriul vecinătății dintre județe. Este mesajul transmis de Romeo Vatră, directorul Aeroportului Iași, care propune o împărțire a celor șase județe din Regiunea Nord-Est în trei noi structuri: Suceava - Botoșani, Iași - Neamț și Bacău - Vaslui.

Vatră pune sub semnul întrebării scenariile de reorganizare promovate de europarlamentarul băcăuan Dragoș Benea, inclusiv asocierea Iașului cu Vasluiul. El amintește declarațiile făcute de acesta în trecut despre Autostrada A8: în 2017 ar fi descris proiectul drept „foarte scump”, despre care spunea că nu va fi realizat niciodată, în 2020 vorbea despre „ficțiunea Autostrăzii Unirii”, iar în 2021 considera că finanțarea capetelor autostrăzii nu are sens, pentru că „nu duc nicăieri și nu conectează nimic”.

„Reforma nu trebuie construită după harta infrastructurii de ieri”

Directorul Aeroportului Iași susține că România are nevoie de o administrație mai eficientă, însă reforma nu trebuie construită după harta infrastructurii de ieri. În viziunea sa, cele trei viitoare structuri ar trebui organizate în jurul unor axe strategice est–vest: Suceava–Botoșani, conectate prin viitoarea Autostradă a Nordului; Iași–Neamț, unite economic de A8; și Bacău–Vaslui, cu A13 Brașov–Bacău drept principală legătură spre Transilvania. Toate ar beneficia și de Autostrada A7, pe direcția nord–sud, către București.

Pentru Iași, o structură comună cu Neamțul ar putea reuni forța universitară, medicală, tehnologică și economică a Iașului cu potențialul industrial, turistic și logistic al județului vecin. În paralel, Bacăul și Vasluiul ar putea forma un pol economic propriu, iar Suceava și Botoșaniul ar putea consolida nordul Moldovei.

Vatră avertizează că o reorganizare bazată exclusiv pe vecinătatea actuală riscă să conserve izolarea economică a regiunii. În opinia sa, A8, A13 și Autostrada Nordului pot schimba radical conectivitatea Moldovei și pot crea legături directe cu Transilvania și piețele europene.

Un argument strategic este și apropierea de Republica Moldova

Continuarea A8 peste Prut, către Ungheni și Chișinău, alături de conexiunile cu A7, ar putea transforma regiunea într-un nod logistic între Uniunea Europeană, Republica Moldova și Ucraina. Iașul ar avea astfel șansa de a deveni un centru important pentru distribuție, producție, servicii și comerț transfrontalier.

„Nu putem construi Moldova anului 2050 folosind logica infrastructurii din 1980”, este concluzia lui Romeo Vatră. Pentru Iași, acesta consideră că parteneriatul strategic firesc este cu Neamțul, pe axa A8. Miza, spune el, depășește însă interesele unui singur județ: Moldova are nevoie de o nouă geografie economică, construită pe autostrăzi, investiții și conectivitate. Daniel BACIU