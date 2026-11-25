* în birourile companiilor de outsourcing din Iași se desfășoară una dintre cele mai solicitante activități ale economiei digitale: filtrarea violenței de pe internet * Genpact și-a propus crearea a până la 1.000 de locuri de muncă în nord-estul României, inclusiv în domeniul moderării digitale * cercetările internaționale arată că unul din patru moderatori prezintă simptome de suferință psihologică moderată sau severă *

Internetul are o industrie a murdăriei, dar și una a curățeniei. În cea din urmă lucrează și tineri din Iași, plătiți să privească imagini pe care restul populației nu ar trebui să le vadă niciodată. Crime, mutilări, abuzuri sexuale asupra copiilor, sinucideri, cruzime împotriva animalelor. Într-un oraș care pregătește anual mii de absolvenți de facultate, industria digitală a deschis o piață a muncii în care cunoașterea limbilor străine, viteza de reacție și rezistența psihică au devenit resurse economice.

De la 6 dimineața până la 10 seara, în schimburi, în fața violenței

Anunțurile de recrutare ale Genpact pentru centrul din Iași descriu concret condițiile acestei meserii. Unul dintre posturile destinate vorbitorilor de italiană sau turcă prevedea două schimburi, între orele 6.00 și 15.00, respectiv 13.00 și 22.00, inclusiv în weekend. Alte recrutări au vizat vorbitori de engleză, germană, franceză și rusă.

În cazul platformelor de gaming, moderatorii verifică cinci categorii de conținut: imagini, texte, materiale video, înregistrări audio și experiențe tridimensionale. Angajații trebuie să identifice încălcările regulilor, să clasifice materialele și să decidă măsurile necesare.

În aprilie 2025, Genpact depășise deja pragul de 650 de salariați la Iași, în ansamblul activităților sale. În 2026, moderarea digitală face parte din oferta profesională a unui oraș în care absolvenții de limbi străine pot ajunge să lucreze nu în traduceri sau educație, ci în filtrarea agresivității de pe platformele internaționale.

La 29 de ani, cu riscul unei traume profesionale

Profilul moderatorului analizat într-o cercetare a Universității Middlesex din Londra seamănă cu cel al tinerilor recrutați în centrele de outsourcing: vârsta medie de 29,7 ani și o experiență în domeniu de aproximativ 21 de luni.

Dintre cei 160 de angajați investigați, 76,9% fuseseră expuși discursului instigator la ură, 35,6% materialelor care prezentau umilirea unor persoane, iar 34,4% conținutului care documenta abuzuri sexuale asupra copiilor. Jumătate dintre participanți întâlneau materiale tulburătoare cel puțin săptămânal.

Rezultatele cercetării, publicate în 2025, arată că 24,4% dintre moderatori prezentau simptome de suferință psihologică moderată sau severă, iar 28,8% aveau un nivel scăzut al stării de bine.

Pentru un tânăr ieșean care termină programul la ora 22.00, trecerea de la imaginile violente analizate la birou la normalitatea vieții de familie poate deveni dificilă. Coșmarurile, insomnia, anxietatea și detașarea emoțională sunt riscuri documentate ale acestei profesii.

Contractele de confidențialitate protejează interesele comerciale ale platformelor internaționale, însă cercetătorii au identificat o asociere între îngrijorările angajaților privind aceste obligații și intensitatea suferinței psihologice.

Iașul intră și pe piața antrenării inteligenței artificiale

În noiembrie 2026, pe platformele de recrutare accesibile candidaților din Iași apar și oferte pentru antrenori de inteligență artificială, inclusiv pentru vorbitori bilingvi de română și engleză.

O parte dintre acești lucrători contribuie la identificarea răspunsurilor periculoase și la instruirea algoritmilor pentru recunoașterea violenței. Pentru cei expuși materialelor traumatizante, riscurile sunt similare celor din moderarea digitală. Iașul exportă astfel nu doar competențe tehnologice și lingvistice, ci și muncă emoțională. În economia digitală, siguranța utilizatorilor are un cost uman. Un calculator poate fi închis la sfârșitul programului. Memoria celui care a lucrat în fața lui nu dispune de un asemenea întrerupător.

Dan DIMA