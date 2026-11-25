Iașul, considerat unul dintre cele mai importante centre universitare și economice ale României, pierde teren într-o cursă esențială pentru viitor: păstrarea tinerilor în câmpul muncii. Datele oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) scot la iveală o realitate îngrijorătoare: în octombrie 2024 erau cu 1.434 mai puțini salariați cu vârste de până la 35 de ani decât în aceeași lună din 2023. Scăderea este de aproape 2,9%, peste media națională de aproximativ 2,7%!

Concret, Iașul a coborât de la 49.760 la 48.326 de tineri angajați cu normă întreagă, care au lucrat întreaga lună octombrie. O pierdere care ar trebui să dea serios de gândit autorităților, mai ales într-un județ care atrage anual mii de studenți, dar care trebuie să găsească soluții pentru a-i păstra după terminarea facultății.

La nivel național, numărul salariaților din această categorie a scăzut de la 1.252.124 în octombrie 2023 la 1.218.560 în octombrie 2024. Așadar, România a pierdut 33.564 de tineri salariați într-un singur an. Bucureștiul face excepție, cu o creștere de la 353.578 la 358.509, în timp ce Suceava este unul dintre puținele județe care au înregistrat o evoluție pozitivă, de la 25.985 la 26.065 de salariați tineri.

Iașul rămâne totuși printre județele cu cei mai mulți tineri angajați

În topul național, Iașul ocupă locul al doilea după București ca efectiv în tabelul INS, dar această poziție nu poate ascunde declinul. Mai mult, județe precum Cluj, Timiș și Brașov înregistrează, la rândul lor, scăderi, ceea ce arată că fenomenul nu ocolește nici centrele economice importante ale țării.

Și mai grav este răspunsul INS în privința depopulării! Instituția confirmă că România nu are un indicator unic, recunoscut internațional, denumit oficial „indicator de alertă demografică”, și nici praguri universale care să stabilească automat ce județe ar trebui să beneficieze de măsuri speciale de sprijin fiscal.

Statisticienii recomandă folosirea populației rezidente, a sporului natural, natalității, fertilității și soldului migrator, precum și a ratei brute anuale de modificare a populației. Pentru comparații corecte între județe de dimensiuni diferite, INS indică utilizarea variațiilor procentuale, nu doar a pierderilor absolute.

România nu are încă un mecanism unic de alertă

Instituția atrage atenția și asupra unui aspect esențial: stabilirea pragurilor de eligibilitate pentru eventuale facilități fiscale trebuie decisă în funcție de obiectivele politicilor publice.

Cu alte cuvinte, datele există, instrumentele statistice există, dar România nu are încă un mecanism unic de alertă care să identifice automat județele aflate în declin demografic și să declanșeze măsuri de sprijin.

Pentru Iași, cifrele transmit un avertisment care nu mai poate fi ignorat: un județ poate avea universități puternice, mii de absolvenți și investiții importante, dar viitorul său economic depinde de capacitatea de a-și păstra tinerii. Carmen DEACONU