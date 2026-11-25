Iașul se pregătește să plătească tot mai mult pentru modernizarea sistemului centralizat de termoficare. Un proiect european care vizează reabilitarea rețelelor termice din municipiu a ajuns la o valoare generală de peste 87,39 milioane de lei, cu TVA, după o serie de prelungiri, suplimentări de lucrări și ajustări de prețuri. Iar nota de plată nu se oprește aici: constructorul Conest solicită o nouă ajustare de peste 3 milioane de lei fără TVA!

Documentația supusă aprobării Consiliului Local arată că acordul contractual încheiat în februarie 2023 între Primăria Iași și asocierea formată din Conest SA, IPCT Instalații SRL, Hidroterm SA și Instal Construct SRL a suferit deja mai multe modificări.

Termen de proiectare și execuție prelungit de la 12 la 45 de luni

Contractul inițial, pentru proiectarea și execuția lucrărilor, avea o valoare de 67,48 milioane de lei fără TVA și o durată de 12 luni. Ulterior, termenul a fost prelungit succesiv, până la 45 de luni, iar valoarea a fost majorată prin acte adiționale.

Prima ajustare importantă a prețurilor a adăugat 6,16 milioane de lei fără TVA. În ianuarie 2026, contractul a fost suplimentat cu încă 4,63 milioane de lei fără TVA, pentru materiale și lucrări suplimentare necesare completării instalației tehnologice din incinta CET I Iași. În iulie 2026, valoarea contractului a fost modificată din nou, de această dată ca urmare a creșterii TVA de la 19% la 21%.

Acum, Conest SA solicită o nouă ajustare, în valoare estimată de 3.098.608,67 lei fără TVA. Suma vizează lucrările executate în perioada aprilie-septembrie 2026 și este calculată în funcție de evoluția indicilor de cost în construcții publicați de Institutul Național de Statistică. Valoarea finală urmează să fie stabilită după încheierea lucrărilor și aprobarea situațiilor de plată.

Primăria justifică întârzierile prin diferențele dintre cantitățile estimate inițial și cele rezultate la proiectarea tehnică, necesitatea unor materiale și lucrări suplimentare, dificultățile de aprovizionare, apariția unor izvoare subterane în zona obiectivului T9 și imposibilitatea întreruperii furnizării căldurii în sezonul rece pentru executarea lucrărilor la CET I.

Obiectivul: reabilitarea a 15,476 kilometri de conducte termice

Importanța investiției este uriașă: reabilitarea a 15,476 kilometri de conducte termice, dintre care 13,72 kilometri în rețeaua primară din municipiu și 1,756 kilometri în incinta CET I.

Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin două programe, POIM și Programul Dezvoltare Durabilă. Valoarea eligibilă este de 75,04 milioane de lei cu TVA, iar contribuția beneficiarului este de 2%. Însă cheltuielile neeligibile și cele care depășesc finanțarea aprobată cad în sarcina municipalității. Numai cheltuielile neeligibile sunt estimate la peste 12,34 milioane de lei cu TVA.

Astfel, o investiție prezentată drept esențială pentru eficientizarea termoficării Iașului a ajuns la un deviz general de 87,39 milioane de lei.

Consilierii locali trebuie să aprobe noii indicatori tehnico-economici și devizul actualizat, în condițiile în care termenul de finalizare a proiectului este stabilit pentru 31 decembrie 2026.

Carmen DEACONU