Centura ușoară a Iașului înaintează cu poticneli, licitații eșuate și proceduri anulate. Consiliul Județean scoate din nou la bătaie contracte de peste 119 milioane de lei, fără TVA, pentru construirea a patru tronsoane, care însumează 35,4 kilometri. După încercările nereușite din 2025, administrația județeană caută din nou constructori, în speranța că de această dată vor exista firme dispuse să preia lucrările.

Licitația a fost publicată în SEAP luna aceasta, iar ofertele pot fi depuse până pe 28 decembrie, la ora 15:00. Contractul vizează sectoarele Lețcani - Voinești (16,522 km), Voinești (2,263 km), Voinești - Mânjești - Budești (6,063 km) și Budești - Ciurea (10,571 km). Nota de plată estimată: aproximativ 22,3 milioane de euro, fără TVA.

Istoricul licitațiilor nu oferă însă prea multe motive de optimism

În 2025, CJ a încercat să atribuie lucrările în două pachete, dar pentru sectoarele dintre Voinești și Ciurea nu s-a înscris niciun constructor. În septembrie, administrația a fost nevoită să reia procedura separat pentru aceste drumuri.

Nici pentru Lețcani - Voinești lucrurile nu au mers mai bine. Daroconstruct a fost singurul ofertant, însă comisia nu a putut deschide propunerea tehnică deoarece din documentația încărcată în SEAP lipsea un fișier. CJ a anulat procedura, iar constructorul ieșean a contestat decizia. O eroare de încărcare a documentelor a transformat astfel licitația într-un nou blocaj.

În tot acest timp, la capetele traseului lucrurile s-au mișcat. Danlin XXL a câștigat contractele pentru direcțiile Vânători - Lețcani și Ciurea - Tomești, inclusiv sectoare din zona Bârnova. Cele două contracte însumează aproximativ 137 de milioane de lei. Firma pregătește la Holboca o stație mobilă de betoane pentru aprovizionarea șantierelor.

Centura ușoară este împărțită în opt tronsoane și ar trebui să creeze legături între localitățile din jurul Iașului, oferind rute alternative traficului care nu are nevoie să intre în municipiu.

Deocamdată, însă, proiectul se construiește mai ales din licitații și promisiuni. Patru tronsoane sunt din nou scoase la concurs, după un istoric de proceduri fără ofertanți sau anulate. Rămâne de văzut dacă până la urmă vor apărea constructorii și, mai ales, dacă după atâtea blocaje vor începe efectiv lucrările. Daniel BACIU