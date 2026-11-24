* prețul unui metru pătrat în locuințele minuscule poate depăși cu 20% media pieței imobiliare ieșene * investițiile în asemenea proprietăți pot genera randamente brute de peste 14% pe an * unele dintre spațiile scoase la vânzare au suprafețe de aproape patru ori mai mici decât standardul minimal prevăzut de Legea locuinței

În Iașul anului 2026, proprietatea imobiliară a ajuns să încapă între patru pereți care delimitează o suprafață mai mică decât un loc de parcare. Cu 13.000 de euro se pot cumpăra zece metri pătrați în Podu Roș, iar pentru o garsonieră de 17 metri pătrați, în Nicolina, proprietarul cere 35.000 de euro. Fostele camere de cămin, garsonierele de confort redus și spațiile minuscule din construcțiile recente formează o piață în care lipsa banilor pentru o locuință convențională poate deveni o sursă de profit pentru investitori.

Locuințe minuscule, prețuri peste media pieței

În noiembrie 2026, prețul mediu solicitat pentru un apartament în Iași era de 102.500 de euro, respectiv 1.873 de euro pe metru pătrat, valoare calculată pe baza a 1.794 de oferte active. Unele dintre cele mai mici proprietăți scoase la vânzare depășesc însă acest reper, deși oferă condiții de locuire mult mai modeste.

În Baza 3, pentru 18 metri pătrați se cer 33.500 de euro, în Bularga, o cameră de cămin de 17 metri pătrați costă 31.200 de euro, iar în Dancu, pentru numai 12 metri pătrați, prețul ajunge la 27.000 de euro. În acest ultim caz, metrul pătrat costă 2.250 de euro.

Mai mult, în Bularga există camere de cămin de 10 metri pătrați, scoase la vânzare pentru 17.000 de euro, fără baie proprie. Cumpărătorul devine proprietar, dar continuă să împartă toaleta cu vecinii.

Fenomenul a ajuns și în blocurile noi

Locuințele minuscule nu mai sunt promovate exclusiv în fostele cămine muncitorești. În zona Nicolina–CUG și în apropierea cartierului Vișoianu apar oferte pentru garsoniere de 22 de metri pătrați, la prețuri de 16.900 de euro. Una dintre proprietăți este prezentată ca fiind situată într-un imobil construit în 2022.

Argumentele comerciale sunt accesibilitatea, costurile reduse de întreținere și posibilitatea obținerii unor venituri din chirii.

În schimb, Legea locuinței nr. 114/1996 stabilește o suprafață utilă minimală de 37 de metri pătrați pentru locuința cu o cameră destinată unei persoane. Numai camera de zi ar trebui să măsoare 18 metri pătrați, bucătăria – 5 metri pătrați, iar grupul sanitar – 4,5 metri pătrați. În cazul construcțiilor recente, se pune astfel problema destinației cu care asemenea spații au fost autorizate și recepționate.

Afacerea celor care cumpără metri pătrați și vând chirii

În zona Granit, o garsonieră mobilată, de 18 metri pătrați, este oferită spre închiriere cu 1.000 de lei lunar, plus garanție și comision. În spatele magazinului Jumbo, pentru o cameră de cămin cu baie comună se solicită 800 de lei lunar. La nivelul Iașului, chiria medie solicitată pentru o garsonieră este de 310 euro, conform unui eșantion de 57 de oferte active în noiembrie 2026.

Pentru un investitor care cumpără o proprietate cu 17.000 de euro și reușește să o închirieze cu 200 de euro lunar, venitul brut anual poate ajunge la 2.400 de euro. Investiția s-ar recupera în aproximativ șapte ani, fără a lua în calcul taxele, reparațiile și perioadele fără chiriași.

Studenții, angajații cu venituri mici, persoanele divorțate și pensionarii singuri constituie publicul potențial al acestei piețe.

Cartierul oamenilor singuri

Extinderea fenomenului micro-apartamentelor poate modifica inclusiv structura demografică a cartierelor ieșene, prin concentrarea persoanelor singure și a chiriașilor temporari. Suprafața redusă a acestor proprietăți limitează posibilitatea întemeierii unei familii și a creșterii unui copil în condiții adecvate. Nu există însă statistici locale care să măsoare amploarea actuală a fenomenului.

Paradoxul pieței imobiliare este că tocmai oamenii cu cele mai mici bugete pot ajunge să plătească mai mult pe metrul pătrat decât cumpărătorii apartamentelor convenționale.

Sărăcia locativă devine astfel o oportunitate comercială. Pentru unii, zece metri pătrați reprezintă întreaga avere. Pentru alții, sunt o sursă lunară de venit.

Dan DIMA