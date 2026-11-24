Acțiune de amploare a polițiștilor rutieri ieșeni, cu rezultate care ridică serioase semne de întrebare asupra siguranței transportului de personae. În doar șapte zile, 122 de permise de conducere au fost reținute, iar 41 de certificate de înmatriculare au fost retrase în urma controalelor desfășurate pe drumurile din județul Iași.

În perioada 16–22 noiembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au verificat legalitatea transporturilor rutiere de persoane, dar și starea tehnică a vehiculelor, în condițiile în care sezonul rece aduce riscuri suplimentare în trafic. Au fost vizate inclusiv microbuzele, vehiculele destinate transportului public și cele folosite pentru transportul elevilor.

Bilanțul controalelor este impresionant: 1.587 de autovehicule verificate și 820 de testări pentru depistarea consumului de alcool. Dintre vehiculele controlate, 133 erau destinate transportului public de persoane, 71 erau de tip 8+1, iar 25 erau utilizate pentru transportul elevilor.

Polițiștii au aplicat 282 de sancțiuni contravenționale. Viteza excesivă a fost principala abatere constatată, cu 220 de sancțiuni. Alte 54 de amenzi au fost date pentru deficiențe tehnice ale vehiculelor, iar opt șoferi au fost sancționați pentru probleme legate de starea anvelopelor.

Măsurile luate de agenți nu s-au oprit la amenzi. Au fost reținute 122 de permise de conducere și retrase 41 de certificate de înmatriculare, ceea ce arată amploarea neregulilor descoperite în trafic.

Acțiunile polițiștilor au urmărit în special prevenirea accidentelor, verificarea condițiilor în care sunt transportați pasagerii și elevii, precum și obligarea conducătorilor auto să respecte regulile de circulație și cerințele tehnice. Andrei TURCU