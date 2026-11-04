Clubul Primăriei, depunctat și cu interdicție la transferuri doi ani!

CSM Iași 2020, clubul finanțat din bani publici, se afundă în scandalul financiar declanșat în ultimii ani. Federația Română de Handbal a aplicat o sancțiune dură grupării ieșene: un punct scăzut în clasament și interdicție la transferuri, legitimări și drept de joc pentru următorii doi ani, începând cu 4 noiembrie 2026!

La mijloc se află neplata unei datorii de aproximativ 930.000 de lei către antrenorul Iulian Stamate, la care se adaugă dobânzi și cheltuieli de judecată. Deși Comisia de Apel a FRH stabilise încă din ianuarie că gruparea trebuie să achite banii, clubul nu și-a respectat obligațiile. Acum, Comisia de Disciplină a trecut la sancțiuni și a acordat un ultim termen de 10 zile pentru plată.

Povestea este cu atât mai revoltătoare cu cât Stamate semnase un contract pe doi ani, cu salarii nete de 7.000 de euro lunar în primul sezon și 8.000 de euro în al doilea, fără ca ulterior clubul să mai apeleze la serviciile sale.

Dar acesta ar putea fi doar vârful aisbergului! Alte opt litigii cu jucătoare care au semnat contracte cu CSM Iași 2020 și susțin că au drepturi financiare de recuperat sunt în dispută. Trei dintre sportive au obținut deja hotărâri favorabile la FRH: 534.000 de lei pentru Maria Valentina Bardac, 365.779 de lei pentru Sara Kovarova și 359.028 de lei pentru Elaine Gomes Barbosa.

Alte cinci cer sume care însumează aproape 2,35 milioane de lei: Enola Grolliere, Tatjana Trbovic, Marie-Helene Balzinc, Malgorzata Trawczynska și Natașa Lovric.

Peste toate acestea se adaugă dobânzi și cheltuieli de judecată. Iar nota de plată potențială devine amețitoare!

În ultimii cinci ani, CSM Iași 2020 ar fi consumat aproximativ 17 milioane de euro din bani publici. Despre rezultate, însă, nimeni nu scoate un cuvât! Daniel CRUDU