Descinderi de amploare în județ. Se caută arme și muniții cumpărate ilegal de pe internet

Polițiștii au descins, miercuri, în 19 locații, în cadrul operațiunii naționale JUPITER, într-o anchetă care vizează achiziționarea ilegală de arme și muniții prin intermediul internetului. Descoperirile făcute în timpul perchezițiilor sunt impresionante: zeci de arme și accesorii, mii de proiectile, butelii cu gaz comprimat și peste o mie de articole pirotehnice!

Acțiunile s-au desfășurat în zilele de 2, 3 și 4 noiembrie, sub coordonarea Parchetului General și a Inspectoratului General al Poliției Române. Polițiștii ieșeni de la Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cei de la Investigarea Criminalității Economice au pus în executare 19 mandate de percheziție în două dosare penale.

Anchetatorii suspectează că, în perioada februarie 2025 – martie 2026, mai multe persoane ar fi cumpărat fără drept muniție neletală prin comenzi online, dar și arme neletale supuse autorizării, prin intermediul unor site-uri.

Inventarul ridicat de polițiști este unul consistent: 10 arme neletale, o arbaletă, 262 de bile de cauciuc, 3.605 proiectile de tip diabol, alte 1.400 de elemente de muniție destinate armelor neletale, cinci săgeți și 37 de butelii de CO2.

Lista continuă cu 1.013 articole pirotehnice din categoria P1, 11 articole din categoria F4 și alte 51 de emițătoare de sunet din categoria P1.

În timpul operațiunii au fost legitimate 38 de persoane. Polițiștii au aplicat și două sancțiuni contravenționale, iar față de o persoană a fost anulată posibilitatea de a deține, purta și folosi arme.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor responsabililor. Deocamdată, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Operațiunea a mobilizat efective importante din structurile de investigații, criminalistică și ordine publică, inclusiv luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași. Andrei TURCU