* antreprenoarele din Iași au acces la granturi de până la 30.000 de euro, mentorat și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor

Femeile care conduc afaceri și vor să investească în dezvoltarea acestora au la dispoziție un program cu finanțări totale de 90.000 de euro. She’s Next, inițiativă susținută de ING Bank România și Visa, ajunge joi, 5 noiembrie 2026, la Iași, printr-un eveniment organizat în parteneriat cu Organizația Femeilor Antreprenor (OFA).

Șase afaceri vor primi finanțare

Programul She’s Next se află la a treia ediție și pune la dispoziția antreprenoarelor din România șase granturi, în valoare cumulată de 90.000 de euro. Cel mai mare premiu este de 30.000 de euro, alte două finanțări sunt de câte 15.000 de euro, iar trei câștigătoare vor primi câte 10.000 de euro. Banii pot fi folosiți pentru achiziția de echipamente, digitalizare, dezvoltarea unor produse și servicii, extinderea capacității de producție sau intrarea pe piețe noi. Finanțările sunt destinate unor afaceri deja funcționale, care au demonstrat că există cerere pentru produsele ori serviciile oferite. Selecția va include 15 finaliste. Acestea vor beneficia de mentorat individual, coaching de grup și pregătire pentru prezentarea proiectelor în fața juriului. Câștigătoarele vor fi desemnate în mai 2027, după etapa finală de prezentare a planurilor de dezvoltare.

OFA aduce programul la Iași

Întâlnirea de la Iași va avea loc pe 5 noiembrie, la Pleiada Boutique Hotel. Evenimentul este organizat în cadrul parteneriatului dintre OFA și She’s Next, continuat pentru al doilea an consecutiv. Participantele vor putea discuta despre finanțarea afacerilor, dificultățile întâlnite în administrarea companiilor și posibilitățile de colaborare. Accentul va fi pus pe experiențe concrete din mediul antreprenorial, soluții de dezvoltare și construirea unor relații profesionale care pot genera noi contracte sau parteneriate.

Pentru antreprenoarele ieșene, întâlnirea reprezintă și o ocazie de a afla condițiile de acces la program înainte de închiderea înscrierilor.

Programul se adresează firmelor cu o vechime de minimum un an, deținute în proporție de cel puțin 51% de femei. Sunt eligibile afacerile care au deja produse sau servicii validate comercial și perspective concrete de creștere. Pot aplica inclusiv persoane care desfășoară activități economice prin PFA, dacă respectă cerințele programului.

La evaluare contează rezultatele obținute până în prezent, modelul de afaceri, potențialul de dezvoltare, capacitatea de conducere și obiectivele propuse. Nu este suficientă o simplă idee de business, fără activitate economică demonstrabilă.

Înscrierile au început pe 15 septembrie și se încheie pe 15 noiembrie 2026. Evaluarea candidaturilor se va desfășura în noiembrie și decembrie, iar finalistele vor participa, în primele luni ale anului 2027, la sesiunile de pregătire și mentorat.

Participarea celor 15 finaliste la program este gratuită. Chiar și antreprenoarele care nu obțin finanțare vor beneficia de consultanță, acces la experți și vizibilitate pentru propriile afaceri.

Dan DIMA