Marțea neagră, la IPJ: polițiștii ieșeni au lăsat 25 de șoferi fără permis

Ziua de 3 noiembrie a fost una intensă pentru polițiștii ieșeni. Oamenii legii au intervenit la 110 evenimente, dintre care 102 au fost semnalate prin apeluri la 112, au aplicat aproape 300 de amenzi și au deschis dosare penale pentru 30 de infracțiuni.

În urma celor șase acțiuni desfășurate la nivelul județului, polițiștii au dat 294 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 157.225 de lei. Totodată, 25 de conducători auto au fost scoși din trafic, după ce le-a fost suspendat dreptul de a conduce, iar cinci autovehicule au fost oprite din circulație, certificatele de înmatriculare fiind retrase din cauza unor probleme tehnice.

Printre cazurile înregistrate se numără și două furturi din magazinele ieșene. Un bărbat de 32 de ani ar fi sustras două pungi cu detergent, în valoare de aproximativ 230 de lei, iar un altul, în vârstă de 50 de ani, ar fi furat o geacă de circa 250 de lei.

În ambele situații, bunurile au fost recuperate, iar polițiștii au întocmit dosare penale pentru furt.

Șoferii care nu acordă prioritate, în vizorul polițiștilor

Tot pe 3 noiembrie, polițiștii rutieri ieșeni au organizat o acțiune specială pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă regulile privind acordarea priorității de trecere. Au fost verificate 35 de autovehicule și efectuate 45 de testări alcoolscopice, fiind aplicate 39 de sancțiuni, în valoare de 19.030 de lei.

Dintre amenzi, două au fost pentru neacordarea priorității vehiculelor, una pentru neacordarea priorității pietonilor, iar restul pentru alte abateri. Șase șoferi au rămas fără permis, iar două certificate de înmatriculare au fost retrase.

Un exemplu este cel al unei tinere de 25 de ani, din județul Iași, care nu ar fi oprit într-o intersecție și nu ar fi acordat prioritate unui vehicul aflat pe drumul prioritar. Aceasta a fost amendată și a rămas fără permis pentru 60 de zile.

Bilanțul zilei arată amploarea intervențiilor poliției: peste 150.000 de lei în amenzi, zeci de infracțiuni constatate și numeroși șoferi sancționați pentru abateri care pot pune în pericol siguranța rutieră. Andrei TURCU