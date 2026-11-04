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Moment istoric la IBCV Iași. Au fost realizate primele intervenții în noua sală hibridă
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Pagina principală Moldova Moment istoric la IBCV Iași. Au fost realizate primele intervenții în noua sală hibridă

Moment istoric la IBCV Iași. Au fost realizate primele intervenții în noua sală hibridă

Moment istoric la IBCV Iași. Au fost realizate primele intervenții în noua sală hibridă

Un pas uriaș pentru medicina cardiovasculară din Moldova! Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” din Iași a inaugurat practic o nouă etapă în tratarea afecțiunilor grave ale inimii, după ce au fost realizate primele intervenții în noua sală hibridă.

Anunțul a fost făcut de medicul Grigore Tinică, managerul institutului, care a transmis că ziua a fost una extrem de solicitantă, dar încununată de rezultate importante.

În total, echipele medicale au efectuat șapte intervenții în blocul operator, dintre care trei în noua sală hibridă.

Noua infrastructură reprezintă o investiție majoră în capacitatea medicilor de a trata patologii cardiovasculare complexe, prin îmbinarea tehnologiilor moderne de imagistică și intervenție cu posibilitățile chirurgiei clasice. Astfel de spații permit desfășurarea unor proceduri complexe, în condiții adaptate nevoilor pacienților cu afecțiuni grave.

„Fiecare investiție în infrastructură și tehnologie medicală înseamnă mai mult decât echipamente moderne: înseamnă șanse în plus pentru pacienți, tratamente mai performante și ani de viață câștigați”, a transmis Grigore Tinică.

Importanța acestui pas este cu atât mai mare cu cât Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași deservește întreaga regiune a Moldovei, având un bazin de populație de aproximativ 5,5 milioane de locuitori. Unitatea evaluează și tratează anual peste 35.000 de pacienți și realizează intervenții complexe, de la operații pe cord deschis și bypass coronarian până la angioplastii, implantări de dispozitive cardiace și proceduri endovasculare.

Primele intervenții din noua sală hibridă marchează, astfel, o veste importantă pentru pacienții din Iași și din întreaga regiune. Investițiile în tehnologie medicală pot însemna diagnostice mai precise, tratamente mai performante și, mai ales, timp câștigat pentru viață. Carmen DEACONU

 

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