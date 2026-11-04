Motorina Premium se apropie de 12 lei litrul, la Iași!

Prețurile carburanților continuă să pună presiune pe buzunarele șoferilor din Iași! Motorina premium a ajuns să coste până la 11,89 lei litrul, iar la mai multe stații din oraș prețul se apropie periculos de pragul psihologic de 12 lei.

Cele mai mici tarife sunt la Socar, unde motorina Premium costă 11,31 lei/litru. La Petrom, prețul ajunge la 11,76 lei, în timp ce la Lukoil este de 11,81 lei. OMV afișează 11,86 lei/litru, iar la unele stații Rompetrol motorina Premium urcă la 11,89 lei.

Nici motorina Standard nu mai este deloc ieftină. Aceasta se vinde cu 10,91 lei/litru la mai multe stații Petrom și Socar, în timp ce la Lukoil ajunge la 10,92 lei, iar la OMV, MOL și Rompetrol se apropie de 11 lei.

Și benzina a depășit pragul de 10 lei litrul. Benzina Standard este listată la 10,01 lei la Petrom și Socar, iar la majoritatea celorlalte stații prețul ajunge la 10,07 lei. Pentru benzina superioară, tarifele variază între 10,54 și 10,69 lei/litru.

Datele privind evoluția anuală arată o creștere puternică a prețurilor în România. Media indicată pentru 2026 este de 8,98 lei/litru la benzină și 9,56 lei/litru la motorină, față de 7,32 lei, respectiv 7,55 lei în 2025.

La nivel european, România se află pe locul 14 în clasamentul statelor UE cu cea mai ieftină benzină și pe locul 11 în cazul motorinei, potrivit informațiilor prezentate de peco-online.ro.

Pentru șoferii ieșeni, însă, clasamentele europene contează mai puțin atunci când ajung la pompă: un plin cu motorină premium devine tot mai costisitor, iar pragul de 12 lei pe litru este deja foarte aproape. Daniel BACIU