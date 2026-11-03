* Palatul Culturii din Iași aduce în fața publicului lucrări ale lui Henri Matisse, artistul care a revoluționat pictura modernă prin culoare și forme neconvenționale

Iașul a intrat, de astăzi, 3 noiembrie 2026, pe harta evenimentelor dedicate lui Henri Matisse. La exact 72 de ani de la moartea lui Henri Matisse, Muzeul de Artă din Iași îi dedică o expoziție unuia dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX. Proiectul este curatoriat de dr. Alexandru Constantin Chituță și reunește lucrări din colecția privată a avocatului George Șerban. Evenimentul continuă seria întâlnirilor publicului ieșean cu mari nume ale artei universale. În 2026, Palatul Culturii a găzduit expoziții dedicate lui Pablo Picasso, Constantin Brâncuși, Gustav Klimt și Giotto, consolidând un program expozițional în care creațiile unor artiști celebri devin accesibile și în afara marilor muzee europene.

Artistul care a schimbat regulile picturii

Henri Matisse (1869–1954) a fost unul dintre fondatorii fovismului, curent artistic care a eliberat culoarea de obligația de a reproduce fidel realitatea. Pentru pictorul francez, un chip putea fi verde, un copac putea deveni roșu, iar intensitatea unei nuanțe conta mai mult decât asemănarea cu modelul. Această libertate a provocat convențiile artistice ale începutului de secol XX și a influențat generații întregi de pictori.

Expoziția de la Iași urmărește patru direcții ale creației sale, surprinzând inclusiv momentele în care artistul și-a schimbat radical maniera de lucru. O parte a prezentării este dedicată atelierului, desenelor pregătitoare și perioadelor de îndoială artistică din anii 1930, când Matisse căuta noi soluții de compoziție.

O altă secțiune evocă anii petrecuți la Nisa, unde pictorul a realizat numeroase reprezentări feminine, cunoscute sub denumirea de odalisce. În aceste compoziții, corpul uman, mobilierul, țesăturile și ornamentele devin elemente ale unui joc vizual în care fiecare detaliu contribuie la echilibrul imaginii.

Când foarfeca a înlocuit pensula

Una dintre cele mai spectaculoase transformări din cariera lui Matisse s-a produs spre sfârșitul vieții. După o intervenție chirurgicală majoră, în 1941, artistul a început să folosească tot mai mult hârtia pictată cu guașă, pe care o decupa și o organiza în compoziții.

Din această tehnică s-au născut imagini construite din siluete, frunze, păsări și forme abstracte, devenite emblematice pentru arta modernă.

Seria „Nud albastru” reprezintă una dintre realizările definitorii ale acestei perioade. Cu ajutorul unor forme albastre așezate pe fundal deschis, Matisse a reușit să sugereze corpul feminin, mișcarea și volumul fără detaliile tradiționale ale desenului.

În locul unei reprezentări complicate, artistul a ales simplitatea extremă. Tocmai această reducere a imaginii la elementele esențiale i-a dat o forță vizuală neobișnuită.

Iașul își continuă seria marilor expoziții

Prezența lui Matisse la Palatul Culturii adaugă un nou capitol programului muzeal ieșean din 2026. După întâlnirea cu operele și universurile artistice ale lui Picasso, Brâncuși, Klimt și Giotto, publicul are acum ocazia să descopere un creator care a schimbat fundamental relația dintre culoare, formă și expresie.

Expoziția propune și o perspectivă asupra felului în care arta poate rămâne o sursă de echilibru și bucurie. Pentru Matisse, pictura nu trebuia să copleșească privitorul, ci să-i ofere un spațiu de liniște, asemenea unui loc confortabil în care să se retragă după o zi obositoare.

„Matisse la Palat” poate fi vizitată în Sala Tezaur a Muzeului de Artă din Iași până pe 10 ianuarie 2027.

Clara DIMA