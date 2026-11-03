Fermierii ieșeni reclamă pagube la porumb și floarea-soarelui, dar despăgubirile sunt incerte

Ministerul Agriculturii nu are încă bilanțul final al pagubelor provocate de seceta pedologică în județul Iași. Dacă pentru culturile înființate în toamnă nu au fost raportate suprafețe calamitate, evaluările pentru porumb și floarea-soarelui continuă. Eventualele despăgubiri vor fi analizate abia după centralizarea pierderilor.

Situația agriculturii ieșene afectate de secetă nu este încă pe deplin cunoscută. Potrivit răspunsului transmis de Ministerul Agriculturii, pentru culturile înființate în toamnă nu au fost raportate suprafețe calamitate prin procese-verbale de constatare și evaluare.

În schimb, verificările pentru culturile de primăvară, în special porumb și floarea-soarelui, sunt încă în desfășurare. Fermierii au avut termen până la 15 octombrie 2026 să depună înștiințări la primării, iar comisiile mixte continuă evaluările în teren până la 30 noiembrie.

Bilanțul pagubelor, așteptat în decembrie

Datele finale privind suprafețele afectate, numărul exploatațiilor agricole și valoarea estimată a pierderilor vor fi centralizate și transmise Ministerului Agriculturii până la 15 decembrie 2026.

Abia după această etapă, MADR va analiza oportunitatea acordării unor măsuri de sprijin. Decizia va depinde de amploarea pagubelor, cadrul juridic și disponibilitățile bugetare. Deocamdată, ministerul nu anunță despăgubiri concrete.

Investiții în irigații în județul Iași

În paralel, autoritățile invocă investițiile în infrastructura de irigații. Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații și a sistemelor de desecare și drenaj are o alocare de 1,5 miliarde de euro și un termen de implementare până la sfârșitul anului 2027.

În județul Iași sunt prevăzute lucrări în amenajările Tabăra - Trifești - Sculeni, Sculeni - Țuțora - Gorban și Gropnița - Movileni. Sunt vizate și subsistemele Nord Soloneț și Lunca - Țigănași - Perieni, precum și canalele de aducțiune și stația de pompare SPE Gorban.

Pe lista investițiilor în infrastructura secundară apar organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații Spineni, Frăsuleni, Roșcani - Probota și Bădărăi Nord.

Pentru fermierii ieșeni, următoarele săptămâni sunt decisive: abia după finalizarea verificărilor va exista o imagine completă a pagubelor, iar eventualul sprijin financiar va fi analizat ulterior. Daniel BACIU