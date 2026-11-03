Razie de amploare pe șoselele din Iași: 552 de testări alcoolscopice în weekend!

* șoferi prinși băuți la volan, zeci de bicicliști și trotinetiști sancționați * amenzi de aproape 20.000 de lei într-o singură zi

Polițiștii ieșeni au intensificat controalele în trafic, iar bilanțul acțiunilor desfășurate în ultimele zile arată că abaterile continuă să fie numeroase. Trei șoferi au fost depistați cu alcoolemie peste limita de la care fapta intră în sfera penală, în urma a peste 550 de testări.

Separat, o acțiune dedicată bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete s-a încheiat cu 45 de sancțiuni și amenzi în valoare totală de 19.030 de lei.

Trei șoferi, prinși cu peste 0,40 mg/l alcool în aerul expirat

În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au organizat controale pentru depistarea conducătorilor auto care se urcă la volan după ce consumă alcool sau substanțe psihoactive.

În cadrul acțiunilor au fost efectuate 552 de testări alcoolscopice, iar trei conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului, cu valori de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cazul acestora au fost demarate cercetări.

Polițiștii atrag atenția că alcoolul afectează reacțiile, concentrarea, atenția și reflexele șoferilor. Sub influența băuturilor alcoolice, conducătorii auto pot lua decizii greșite, pot circula cu viteză excesivă sau pot efectua depășiri și viraje periculoase, crescând riscul producerii unor accidente grave.

45 de sancțiuni pentru bicicliști, trotinetiști și alți participanți la trafic

O altă acțiune, desfășurată pe 2 noiembrie de Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Iași, a vizat abaterile comise de bicicliști și utilizatorii de trotinete.

Polițiștii au efectuat 43 de testări alcoolscopice și au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, trei au vizat abateri ale bicicliștilor, 12 au fost aplicate conducătorilor de trotinete, iar alte 30 au vizat diferite încălcări ale regulilor de circulație. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 19.030 de lei.

În urma verificărilor, au fost reținute două permise de conducere și retrase două certificate de înmatriculare.

Reguli importante pentru biciclete și trotinete

Polițiștii reamintesc că bicicletele și trotinetele electrice trebuie conduse pe pistele special amenajate, acolo unde acestea există. În lipsa pistelor, trotinetele electrice pot circula numai pe sectoarele de drum unde limita maximă de viteză pentru vehicule este de 50 km/h.

Vârsta minimă pentru conducerea unei biciclete sau trotinete electrice pe drumurile publice este de 14 ani. Vehiculele trebuie să fie echipate cu sisteme de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente funcționale, iar circulația pe timp de noapte fără acestea este interzisă.

Casca de protecție este obligatorie pentru bicicliștii și conducătorii de trotinete electrice sub 16 ani atunci când se deplasează pe partea carosabilă. De asemenea, transportul pasagerilor pe trotinetele electrice este interzis.

Polițiștii anunță că astfel de controale urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic. Andrei TURCU