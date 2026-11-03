Aer irespirabil în Iași! Traficul și sobele au încărcat atmosfera cu poluanți

* emisiile generate de mașini și de arderile pentru încălzirea locuințelor s-au acumulat în atmosferă, în condiții de calm atmospheric * dioxid de azot și particule fine, la cote ridicate în două zone ale județului * pentru persoanele sensibile, recomandările sunt mai stricte: reducerea efortului fizic, în special în exterior

Semnal de alarmă privind poluarea în județul Iași! Măsurătorile efectuate la 1 noiembrie 2026 au indicat concentrații crescute de dioxid de azot și particule fine în două puncte de monitorizare. Traficul auto, încălzirile din gospodării și vremea nefavorabilă dispersiei poluanților sunt printre factorii indicați de autoritățile de mediu. Practic, emisiile generate de mașini și de arderile pentru încălzirea locuințelor s-au acumulat în atmosferă, în condiții de calm atmosferic.

Podu de Piatră, afectat de emisiile din trafic și arderi

La stația IS-1 Podu de Piatră au fost înregistrate valori crescute ale dioxidului de azot (NO2), poluant care a influențat indicele general zilnic al calității aerului. Explicația oferită de Direcția Județeană de Mediu Iași este cumularea emisiilor provenite din procesele de ardere cu cele generate de traficul auto.

Problema este amplificată de condițiile meteorologice nefavorabile, care împiedică dispersia eficientă a poluanților. Cu alte cuvinte, gazele eliminate de mașini și de diferite surse de ardere pot rămâne concentrate în atmosferă, în loc să se disperseze.

Particule fine la Bosia-Ungheni: încălzirea locuințelor, printre cauze

Un alt semnal de alarmă vine de la stația IS-6 Bosia-Ungheni, unde au fost măsurate valori crescute ale particulelor fine PM2.5. Autoritățile indică drept posibile cauze arderile de combustibili în gospodării, folosiți pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei, precum și alte surse locale de emisii specifice zonei rurale.

Și în acest caz, condițiile meteo au contribuit la acumularea poluanților. Calmului atmosferic îi este atribuit un rol important, deoarece limitează dispersia particulelor în aer.

Ce recomandări primesc ieșenii când poluarea crește

Conform mesajelor de informare prevăzute de Ordinul Ministerului Mediului nr. 3311/2025, recomandările depind de indicele general al calității aerului. La niveluri ridicate, populația este sfătuită să ia în considerare reducerea activităților în aer liber dacă apar simptome precum tuse, dureri de ochi sau dureri în gât.

Pentru persoanele sensibile, recomandările sunt mai stricte: reducerea efortului fizic, în special în exterior, iar la un indice extrem de ridicat, evitarea activităților fizice în aer liber.

Daniel BACIU