* peste 50.000 de exemplare de gândaci se află într-o singură colecție a Muzeului de Istorie Naturală * un proiect de cercetare a insectelor, derulat la Iași, beneficiază de un buget de peste un milion de lei

Insectele păstrate în colecțiile științifice ale Iașului ar putea deveni o sursă de venituri pentru universități și laboratoare. Noile obligații europene privind monitorizarea polenizatorilor creează cerere pentru identificarea speciilor, analize genetice și studii de biodiversitate. Iașul are deja zeci de mii de exemplare conservate și proiecte de cercetare finanțate cu peste un milion de lei.

Peste 50.000 de insecte într-o singură colecție

Muzeul de Istorie Naturală din Iași deține un patrimoniu entomologic important. Numai colecția de coleoptere, insecte cunoscute drept gândaci, cuprinde peste 50.000 de exemplare. Acestora li se adaugă fluturi, libelule, lăcuste și alte specii, unele colectate cu multe decenii în urmă.

Valoarea lor depășește interesul muzeal. Exemplarele permit compararea populațiilor istorice cu cele actuale, identificarea speciilor dispărute din anumite regiuni și studierea efectelor agriculturii intensive sau ale schimbărilor climatice. Datele pot fi utilizate în cercetări universitare, inventarieri ecologice și evaluări de impact asupra mediului.

Europa creează cerere pentru cercetarea insectelor

Regulamentul european privind restaurarea naturii obligă statele membre să inverseze declinul polenizatorilor până în 2030. Până la 16 decembrie 2026, acestea trebuie să implementeze metodologia europeană de monitorizare, care presupune observații de teren, identificarea speciilor și colectarea periodică a datelor.

Pentru specialiștii ieșeni, noile cerințe pot însemna contracte pentru inventarierea insectelor, cartografierea habitatelor, analize genetice și monitorizarea biodiversității.

Miza este importantă și pentru agricultură. Potrivit Agenției Europene de Mediu, polenizarea contribuie anual cu cel puțin 5–15 miliarde de euro la valoarea producției agricole din Uniunea Europeană. În același timp, aproximativ o treime dintre speciile europene de albine, fluturi și sirfide se află în declin.

Peste un milion de lei pentru studiul insectelor la Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” derulează, în perioada iulie 2025 – iulie 2028, un proiect de cercetare a viespilor parazite, coordonat de conferențiarul Lucian Fusu, de la Facultatea de Biologie. Bugetul este de 1.080.700 de lei.

Cercetătorii studiază specii greu de diferențiat prin aspectul exterior, dar importante pentru combaterea biologică a dăunătorilor. Anumite viespi parazite limitează natural populațiile insectelor care afectează culturile agricole, reducând potențial nevoia de tratamente chimice.

Cercetări aplicate sunt realizate și în domeniul sănătății. În 2026, specialiștii Facultății de Medicină Veterinară din Iași au colectat țânțari din două zone apropiate orașului, în cadrul proiectului european AVIATOR. Probele sunt analizate pentru identificarea unor agenți patogeni, inclusiv virusul West Nile.

Colecțiile entomologice și expertiza universitară pot susține astfel o piață a serviciilor de cercetare, de la protecția culturilor până la supravegherea speciilor invazive și a insectelor care transmit boli.

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