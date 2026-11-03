Schimbare importantă pentru pietonii din Iași! Nu mai puțin de 32 de unități acustice au fost instalate la trecerile de pietoni semaforizate de pe Șoseaua Păcurari, pe tronsonul dintre Rond Păcurari și Școala „Petru Poni”. Noile dispozitive sunt menite să le ofere persoanelor cu deficiențe de vedere mai multă independență și să sporească siguranța tuturor celor care traversează strada.

Instalarea face parte din proiectul-pilot de accesibilizare a Șoselei Păcurari, derulat prin parteneriatul „Iașul accesibil pentru toți!”, încheiat între Primăria Municipiului Iași și Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ (APTA).

Semnalizatoarele acustice completează traseele tactile de pe trotuare și îi ajută pe nevăzători să identifice momentul potrivit pentru traversare. Dispozitivele sunt utile și pentru vârstnici sau persoanele în scaun rulant, care pot avea dificultăți în a vedea semaforul din cauza aglomerației de la marginea trotuarului.

În plus, semnalele sonore pot atrage atenția pietonilor distrași de telefoanele mobile și îi pot avertiza pe șoferii aflați în apropierea trecerilor.

Tehnologia este adaptată mediului urban: sunetul este direcționat spre carosabil, pentru a nu deranja locatarii blocurilor din apropiere, iar volumul se ajustează automat în funcție de zgomotul traficului, depășind pragul standard de 50 de decibeli doar atunci când este necesar.

Urmează lucrări și pe Bulevardul Independenței

Proiectul de accesibilizare a orașului nu se oprește la Șoseaua Păcurari. Parteneriatul dintre Primărie și APTA include amenajarea trotuarelor cu rampe line, trasee tactile și adaptarea stațiilor de transport public.

După intervențiile de pe Șoseaua Păcurari și Bulevardul Poitiers, de săptămâna viitoare sunt programate lucrări de adaptare a trotuarelor și pe Bulevardul Independenței.

Inițiativa urmărește transformarea Iașului într-un oraș mai sigur și mai accesibil pentru toți locuitorii, indiferent de mobilitatea sau nevoile lor. Carmen DEACONU