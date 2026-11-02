UMB își redistribuie resursele din Transilvania către Moldova, pentru a finaliza A7!

Autostrada Moldovei A7 se apropie de un moment decisiv. Grupul UMB vrea să finalizeze până la sfârșitul anului 2026 primele două loturi ale tronsonului Bacău - Pașcani, ceea ce ar permite circulația pe autostradă până la Mircești. Pentru șoferii din Iași și din întreaga regiune, ar fi un pas major spre o legătură rapidă cu sudul țării. Numai că există o problemă care poate schimba totul: banii necesari continuării lucrărilor.

Potrivit informațiilor transmise de CNAIR, constructorul își concentrează eforturile pe sectoarele Bacău - Mircești, în timp ce ultimul lot, dintre Mircești și Pașcani, este programat pentru finalizare în 2027. Așadar, chiar dacă primele inaugurări se vor produce conform planului, drumul complet până la Pașcani nu va fi gata în acest an.

Pe șantier, mobilizarea este consistentă. Lotul Săucești - Trifești a ajuns la un progres fizic de 71,70%, iar pe tronsonul Trifești - Gherăești, lung de 18,99 kilometri, lucrările depășiseră 60% la jumătatea lunii octombrie. Acolo, UMB avea mobilizați aproximativ 500 de muncitori și 300 de utilaje.

Ritmul lucrărilor depinde de finanțare și de vreme

La finalul lunii septembrie, pentru întregul tronson Bacău - Pașcani fuseseră efectuate plăți de aproximativ 1,29 miliarde de lei, dintr-un buget actualizat de 2,28 miliarde de lei. CNAIR avertizează că o alocare insuficientă la rectificarea bugetară ar putea afecta lucrările, inclusiv pe cele executate după 31 august.

Între timp, apar semnale că UMB își redistribuie resursele către Moldova. Mai multe zeci de basculante ale constructorului ar fi fost observate traversând Pasul Oituz, dinspre Transilvania, după ce lucrările de pe sectorul Nădășelu - Zimbor al A3 au depășit 99%.

Constructorul a finalizat deja și tronsonul Adjud - Bacău, deschis circulației la 31 august 2026. Dacă primele două loturi Bacău - Pașcani vor fi inaugurate până în decembrie, A7 va înainta până la Mircești. Pentru legătura completă până la Pașcani, șoferii vor trebui însă să aștepte cel puțin până în 2027, potrivit estimărilor actuale. Daniel BACIU