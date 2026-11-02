Lacul Roșu, în pericol! Lucrările de salvare încep abia pe 25 noiembrie, după ani de întârzieri și blocaje

Lacul Roșu se află în centrul unui proiect de conservare care a fost blocat de pierderea finanțării prin PNRR și repornit cu bani de la bugetul de stat. După ani de amânări, autoritățile estimează că lucrările vor începe efectiv pe 25 noiembrie 2026. În spatele acestui calendar se află însă o poveste complicată: infrastructură degradată, finanțare asigurată doar parțial și litigii privind activitățile de agrement de pe lac.

Investiția „Lucrări de conservare a Lacului Roșu, județul Harghita” a fost aprobată în februarie 2024 și inclusă inițial în PNRR. În 2025, proiectul a fost exclus de la finanțarea europeană, iar procedura de achiziție pentru serviciile de supervizare a fost anulată.

Contractul de proiectare și execuție fusese deja semnat în iulie 2025, cu o durată de 11 luni: două luni pentru proiectare și nouă pentru lucrări.

Abia în 2026 a fost identificată o sursă alternativă, prin alocarea parțială de fonduri de la bugetul de stat. Contractul de supervizare a fost încheiat în iulie 2026, iar ordinul de începere a proiectării a fost emis la 23 septembrie.

Potrivit calendarului transmis de Ministerul Mediului, proiectul tehnic ar urma să fie predat pe 24 noiembrie, iar autorizația de construire să fie obținută până la aceeași dată. Dacă toate condițiile legale și contractuale vor fi îndeplinite, execuția ar putea începe chiar a doua zi.

Problemele nu se limitează însă la malurile Lacului Roșu

Acumulările Piatra Roșie, de pe râul Bicaz, și Valea Oii, de pe afluentul pârâului Oii, au fost puse în funcțiune în 1962, respectiv 1965. După decenii de exploatare, unele componente, inclusiv elementele de siguranță și scările pentru pești, s-au degradat din cauza factorilor naturali și a uzurii. Ministerul precizează însă că integritatea celor două baraje nu este pusă în pericol, iar degradările constatate nu afectează siguranța lor structurală.

La acumularea Valea Oii au fost realizate lucrări de decolmatare în 2021, care au refăcut parțial capacitatea de retenție a aluviunilor și au contribuit la protejarea Lacului Roșu. Autoritățile recunosc însă că intervențiile de întreținere și reabilitare nu au acoperit toate nevoile infrastructurii din zonă.

Un alt subiect sensibil îl reprezintă ambarcațiunile și activitățile comerciale de agrement. În 2024, o suprafață de 16.400 de metri pătrați din lac a fost închiriată pentru astfel de activități, cu acceptul Consiliului Științific al Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș. Contractul a fost ulterior reziliat, iar măsura este contestată într-un litigiu aflat încă pe rolul instanței.

Ministerul Mediului precizează fără echivoc că, în 2026, Administrația Bazinală de Apă Siret nu a emis niciun aviz sau acord care să permită desfășurarea activităților comerciale de închiriere a ambarcațiunilor pe lac. O nouă procedură de atribuire nu a fost inițiată, tocmai pentru că litigiul privind vechiul contract nu a fost soluționat.

Ministerul clarifică și situația conducerii Administrației Parcului Național Cheile Bicazului - Hășmaș. Directorul actual ocupă funcția în baza unui concurs organizat în 2010 și are contract de muncă pe durată nedeterminată. O nouă metodologie de selecție pentru funcțiile de conducere din structurile Romsilva, prevăzută de Codul silvic, nu a fost încă aprobată prin ordin, astfel că posturile rezultate în urma reorganizării nu pot fi scoase la concurs în baza acesteia.

Așadar, după pierderea finanțării PNRR și ani de intervenții insuficiente, salvarea Lacului Roșu intră într-o nouă etapă. Rămâne de văzut dacă termenul de 25 noiembrie va fi respectat și dacă finanțarea parțială va fi suficientă pentru lucrările de care zona are nevoie.

Daniel BACIU