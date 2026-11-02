* Opera Națională Română din Iași sărbătorește șapte decenii de existență prin două reprezentații aniversare ale spectacolului care i-a deschis istoria * primul spectacol liric a avut loc pe 3 noiembrie 1956

70 de ani de operă la Iași, două seri aniversare, artiști români și internaționali și toate biletele epuizate. Pe 2 și 3 noiembrie 2026, „Tosca” de Giacomo Puccini revine pe scena unde, în urmă cu șapte decenii, începea istoria instituției lirice ieșene.

Pe 3 noiembrie 1956, Iașul inaugura prima sa instituție de operă cu spectacolul „Tosca”, de Giacomo Puccini. Exact 70 de ani mai târziu, Opera Națională Română din Iași revine la titlul care i-a marcat începuturile. Două reprezentații aniversare, programate luni, 2 noiembrie, și marți, 3 noiembrie, de la ora 18:30, în Sala Mare, marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria culturală a orașului.

Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, spectacolele reunesc soliști români și internaționali, alături de Orchestra, Corul și Corul de Copii ale Operei ieșene. Producția este semnată regizoral de Ognian Draganoff.

Două seri de gală, două distribuții de excepție

Prima reprezentație, din 2 noiembrie, o aduce în rolul Floriei Tosca pe soprana italiană Federica Vitali, invitată în contextul Anului Cultural România–Italia 2026. Alături de aceasta va evolua tenorul român Ștefan Pop, în rolul Mario Cavaradossi, în timp ce Jean-Kristof Bouton îl va interpreta pe Scarpia.

Pe 3 noiembrie, chiar în ziua aniversării, rolurile principale vor fi interpretate de Simona Titieanu, Florin Guzgă și Jean-Kristof Bouton. Alegerea unor distribuții diferite oferă celor două seri identități artistice distincte, păstrând legătura simbolică dintre începuturile instituției și generația actuală de interpreți.

Andrei Fermeșanu: „Avem un public minunat”

Managerul Operei Naționale Române din Iași, Andrei Fermeșanu, subliniază importanța aniversării și a legăturii construite, în șapte decenii, între artiști și public.

„Continuăm seria manifestărilor care punctează împlinirea a șapte decenii de la înființarea Operei Iași cu diada spectacolelor aniversare de Tosca pucciniană. Acestea vor avea loc pe 2 și 3 noiembrie, cu distribuții valoroase și ansambluri artistice redutabile, conduse de maestrul Daniel Jinga.

În contextul Anului Cultural România-Italia 2026, pentru prima seară am invitat o soprană italiană apreciată la nivel european, Federica Vitali, care va interpreta rolul Floriei Tosca, partener de scenă fiindu-i celebrul tenor român Ștefan Pop.

Marți, apreciații noștri soliști Florin Guzgă, Simona Titieanu și Jean Kristof Bouton vor scrie pagina istoric-culturală a serii împlinirii celor șapte decenii de operă instituționalizată la Iași.

Biletele pentru cele două spectacole aniversare sunt epuizate, ceea ce reconfirmă, a câta oară, că avem un public minunat, în fața căruia ne înclinăm și alături de care dorim să sărbătorim aniversarea Operei Moldovei”, a declarat Andrei Fermeșanu.

Aniversarea continuă cu o premieră Rossini

Manifestările dedicate celor 70 de ani de operă la Iași continuă pe parcursul lunii noiembrie. Pe 10 noiembrie este programat un concert la Palatul Culturii, iar pe 21 noiembrie va avea loc premiera spectacolului „La Cenerentola” („Cenușăreasa”), de Gioachino Rossini. Alte două reprezentații sunt programate pe 22 și 24 noiembrie.

Dincolo de spectacolele aniversare, cei 70 de ani reprezintă istoria unei instituții care a format generații de artiști și a păstrat opera în viața culturală a Iașului. Revenirea la „Tosca” nu este doar un omagiu adus anului 1956, ci și o reafirmare a continuității unei tradiții artistice care își găsește, în continuare, publicul.

Maura ANGHEL