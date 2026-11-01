RUN IAȘI 2026 - sute de alergători au transformat Iașul într-o mare sărbătoare a sportului

Iașul a fost, duminică, 1 noiembrie, gazda unei adevărate sărbători a mișcării și sportului. 735 de alergători au luat startul la cea de-a doua ediție RUN IAȘI, competiție desfășurată pe un traseu urban de 10 kilometri, care a traversat câteva dintre cele mai cunoscute zone ale orașului. Numărul participanților s-a dublat față de prima ediție, confirmând interesul tot mai mare al ieșenilor pentru alergare și pentru un stil de viață activ.

Startul s-a dat la ora 9.00, din Parcul „Regina Maria”, iar concurenții au parcurs un traseu care a inclus zona Halei Centrale, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și centrul istoric al Iașului, cu întoarcere în fața Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” și sosire în parcul de la Podu Roș. Pe parcurs, alergătorii au fost încurajați de spectatori, prieteni și familii, atmosfera fiind una de competiție, dar și de bucurie a participării.

La linia de start s-au întâlnit alergători amatori, studenți, cadre universitare și sportivi de performanță, inclusiv participanți din Republica Moldova și din alte zone ale țării. Competiția a demonstrat că alergarea poate aduce împreună generații diferite, indiferent de experiența sportivă. Printre concurenți s-au aflat și persoane de peste 65 de ani, o dovadă că pasiunea pentru mișcare nu are limite de vârstă.

Unul dintre invitații de marcă ai ediției a fost Nicolae Alexandru Soare, recordmenul național la maraton și ambasadorul RUN IAȘI 2026. Prezența sa a oferit un plus de valoare competiției, iar mesajul transmis participanților a fost unul simplu și mobilizator: alergarea trebuie să fie, înainte de toate, o bucurie și un mod de a avea grijă de sănătate. De altfel, băcăuanul Nicolae Soare a câștigat cursa de 10 kilometri, cu timpul de 31 de minute și 19,2 secunde. El a fost urmat de Ivan Siuris – 31 de minute și 36,7 secunde – și Bogdan Postolachi – 32 de minute și 20,9 secunde, ambii din Republica Moldova.

La feminin, atleta de peste Prut Andreea Stavilă Grosu a fost prima care a trecut linia de sosire, ocupând totodată locul al zecelea în clasamentul general, cu timpul de 35 de minute și 32,2 secunde. Pe următoarele două poziții s-au clasat Mihaela Botnari – 36 de minute și 21,6 secunde – și Ecaterina Cernat – 37 de minute și 17,2 secunde, ambele din Republica Moldova.

Primii cinci clasați au primit premii în bani, obiecte și diplome. Au fost premiați și câștigătorii categoriilor de vârstă. Cei mai buni au fost: Bianca Vainer și Marco Tărnăuceanu (categoria 18–34 de ani), Ioana Cătălina și Bogdan Holubaș (35–44 de ani), Mariana Loredana Petruneac și Cristian Velicescu (45–54 de ani), Olesea Gorbaticova și Adrian Angelescu (55–64 de ani), Elena Torodii și Ion Stati (peste 65 de ani).

Universitățile ieșene, împreună la start

O noutate importantă a ediției din acest an a constituit-o implicarea celor cinci universități de stat din Iași: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” și Universitatea Națională de Arte „George Enescu”. Aproximativ 200 de studenți s-au înscris în cursă, iar pentru prima dată a fost organizat și un clasament universitar, stabilit prin cumularea celor mai buni trei timpi realizați de reprezentanții fiecărei instituții.

Cea mai valoroasă echipă, alcătuită din trei alergători, a fost una dintre garniturile Universității „Alexandru Ioan Cuza”, formată din Bogdan Ichim, Bogdan Crețu și Alexandra Murariu, cu timpul cumulat de 2 ore, 1 minut și 59,80 de secunde. Pe următoarele două poziții s-au clasat echipele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” și Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

RUN IAȘI a însemnat mai mult decât o competiție sportivă. În zilele premergătoare cursei, Campusul „Tudor Vladimirescu” a găzduit Expo Area, unde au avut loc întâlniri cu sportivi, medici și invitați din mediul cultural și academic, prezentări și activități dedicate sănătății și performanței. În ziua concursului, universitățile au contribuit la desfășurarea evenimentului și prin voluntari, activități de informare și momente artistice.

Organizat de Asociația Ice Swimming & Open Water România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și cele cinci universități, evenimentul și-a propus să promoveze sportul de masă, dar și imaginea orașului ca destinație pentru competiții sportive. Organizarea excelentă a unei manifestări de o asemenea anvergură merită, de asemenea, subliniată.

Un detaliu simbolic al ediției l-a reprezentat medalia oferită participanților, pe care este imprimată imaginea Bibliotecii Centrale Universitare, una dintre clădirile reprezentative ale Iașului. Astfel, sportul și cultura s-au întâlnit într-un eveniment care a transmis un mesaj despre echilibrul dintre sănătatea trupului și cea a minții. „Prin numărul participanților, implicarea mediului universitar și atmosfera creată pe străzile orașului, RUN IAȘI 2026 a confirmat că Iașul poate construi evenimente sportive de masă cu o participare tot mai numeroasă. O competiție care nu înseamnă doar timpi, clasamente și medalii, ci și solidaritate, energie și bucuria de a fi împreună. Mulțumesc tuturor instituțiilor și firmelor care ne-au sprijinit, voluntarilor și participanților. Reușita este a noastră, a tuturor!”, a conchis realizatorul TV Vlad Lucian Arhire, inițiatorul, principalul organizator și prezentatorul evenimentului.

Daniel CRUDU