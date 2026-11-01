Autostrada Unirii, tot mai aproape de dezastru! Întârzieri, datorii și licitații blocate

Autostrada Unirii A8, proiectul strategic care ar trebui să lege Moldova de Transilvania, se confruntă cu întârzieri îngrijorătoare, probleme de finanțare și blocaje administrative. Cătălin Urtoi, reprezentant al Asociației „Hai că se poate”, avertizează că, fără bani siguri și o mobilizare reală a autorităților, calendarul proiectului riscă să fie serios compromis. Concluzia sa este alarmantă: circulația neîntreruptă între Iași și Târgu Mureș până în ianuarie 2033 nu este garantată.

Una dintre cele mai mari probleme se înregistrează pe sectorul Târgu Frumos – Lețcani – Iași – Ungheni, unde licitațiile și contestațiile întârzie atribuirea contractelor. Potrivit lui Urtoi, dacă acestea nu sunt semnate până în februarie 2027 și ordinele de începere a proiectării nu sunt emise la 1 martie 2027, respectarea termenului de 31 decembrie 2030, asociat finanțării prin programul SAFE, devine extrem de dificilă.

Nici podul de la Ungheni nu scapă de probleme. Obiectivul, care trebuia finalizat în septembrie 2026, are termenul de execuție prelungit cu un an. În plus, antreprenorul Ness se confruntă cu dificultăți financiare și a solicitat în instanță deschiderea procedurii de concordat preventiv, în încercarea de a evita insolvența.

Pe sectorul Vânători Neamț – Moțca, finanțarea prin PNRR a fost pierdută, iar lucrările reluate de UMB avansează, potrivit lui Urtoi, într-un ritm modest. Finalizarea în 2028 depinde de identificarea unei surse sigure de finanțare. În cazul lotului Pipirig – Vânători Neamț, deși contractul a fost semnat de mai bine de un an, ordinul de începere a proiectării nu fusese emis la momentul evaluării prezentate de reprezentantul asociației.

Întârzieri sunt semnalate și pe lotul Ditrău – Grințieș, unde proiectarea ar fi acumulat 278 de zile de întârziere. În schimb, loturile Grințieș – Pipirig și Sărățeni – Ditrău s-ar afla încă în graficul contractual.

Există și câteva semnale pozitive. Pe lotul Joseni – Ditrău, stadiul fizic a depășit 10%, iar pe sectorul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului progresul a trecut de 70%, fiind începută așternerea asfaltului pe mai multe porțiuni. Acesta din urmă este considerat sectorul cu cele mai mari șanse de a fi deschis circulației în 2027. Totodată, pe lotul Miercurea Nirajului – Sărățeni, proiectarea a fost finalizată, însă emiterea autorizației de construire este așteptată în continuare.

A8 riscă să rămână, încă mulți ani, doar pe hârtie

Mesajul lui Cătălin Urtoi este unul tranșant: fără finanțare predictibilă în 2027 și fără prioritizarea reală a A8 la nivel guvernamental, promisiunea unei autostrăzi care să lege Moldova de Transilvania riscă să rămână, încă mulți ani, doar pe hârtie. Acesta cere presiune politică asupra ministerelor responsabile, precum și asupra CNAIR și CNIR, pentru deblocarea proiectului. Daniel BACIU