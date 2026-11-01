USV-CSM 2020 iese din zona play-off, după egalul de la Pașcani!

USV-CSM 2020 a ratat o victorie pe care a avut-o la îndemână și a plecat de la Pașcani cu un singur punct după un final de infarct! Formația ieșeană a dominat prima repriză, a irosit ocazii uriașe și a deschis scorul abia în minutul 90, prin Alexandru Marin, din penalty. Bucuria a durat însă foarte puțin: CSM Pașcani a lovit imediat și a smuls egalul, scor 1-1, prelungind seria neagră a oaspeților la cinci meciuri consecutive fără victorie!

USV-CSM 2020 a intrat hotărâtă pe teren și putea deschide scorul încă din minutul 4. Unghianu a centrat excelent de pe stânga, însă Sîrbu a ratat execuția de la numai opt metri. Apoi, după o acțiune construită de Sîrbu și Alecsandru, Alexandru Marin a trimis peste transversală de la 14 metri.

Oaspeții au continuat să preseze, dar lipsa de inspirație la finalizare i-a costat. În minutul 23, Mocanu l-a lansat excelent pe Unghianu, rămas singur cu portarul, însă Apostol a intervenit decisiv înainte ca acesta să șuteze. Nici lovitura liberă executată de Alexandru Marin, în minutul 35, nu a găsit ținta, mingea trecând puțin peste poartă.

Portarul gazdelor a ținut echipa în viață

CSM Pașcani a avut posesie și a construit câteva faze plăcute, însă în prima repriză nu a reușit să-l pună cu adevărat la încercare pe Niga. La pauză, tabela rămânea însă nemișcată, în ciuda superiorității ieșenilor.

După reluare, Alecsandru a șutat din unghi, dar Turiță a fost atent. Cuzuc a impresionat printr-o acțiune individuală în care a driblat trei adversari, fără să mai găsească însă forța necesară pentru o finalizare precisă.

După trei schimbări operate de Ungureanu în jurul orei de joc, Ed. Sandu a fost aproape să deblocheze tabela, dar șutul său a fost blocat. Turiță a intervenit din nou, respingând în corner o minge dificilă.

Nici gazdele nu au lipsit din joc. D. Panciuc l-a testat pe Niga cu un șut de la distanță, iar Cuzuc a avut o șansă uriașă după ce a scăpat singur cu portarul ieșenilor. Niga a salvat însă situația și a păstrat speranțele oaspeților.

Gol în minutul 90, egalare imediată!

Finalul a fost unul nebun. Lambrinoc a ratat din nou, iar în minutul 88 lovitura de cap a lui Alecsandru a trecut milimetric pe lângă poartă. Când părea că toate ocaziile se vor risipi, Olaru a pătruns în careu în minutul 90 și a fost faultat de Apostol.

Alexandru Marin a transformat penalty-ul și a adus USV-CSM 2020 în avantaj: 0-1! Victoria părea, în sfârșit, la îndemâna ieșenilor. Numai că bucuria a fost spulberată aproape instantaneu.

La o aruncare de la margine, Aeroaei a prelungit mingea cu capul, Bah a câștigat duelul în fața apărării, iar Apostol, rămas nemarcat în apropierea porții, a trimis în plasă pentru 1-1.

Egalul de la Pașcani prelungește criza formației ieșene: cinci partide consecutive fără victorie și trei egaluri la rând. După un meci în care a avut șanse să tranșeze disputa mult mai devreme, USV-CSM 2020 se vede nevoită să suporte încă o dată consecințele lipsei de eficiență și ale unui final gestionat dezastruos. Situația din clasament este tot mai apăsătoare. Cum Bradul Putna a câștigat sâmbătă, formația ieșeană a părăsit zona play-off chiar la finalul turului de campionat!

CSM Pașcani: Turiță – Cuzuc, Anchidin, Apostol, Bah – Aeroaei (căpitan), Nechifor – Tomac, D. Panciuc, Bălășel (min.62 Codreanu) – Lența. Antrenor Răzvan Boroeanu.

USV-CSM 2020: Niga – Alecsandru, Chelari, Asofiei, Voion – Grigorescu (min.60 Ciapă) – Sîrbu (min.60 Olaru), Buțerchi (min.84 Șova), Mocanu (min.60 Ed. Sandu), Unghianu (min.75 Lambrinoc) – Al. Marin (căpitan). Antrenor Cristian Ungureanu.

Daniel LEONTE