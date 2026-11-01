Trafic de heroină la Iași! Doi tineri, prinși cu 62 de doze ascunse în lenjerie

Descoperire șocantă făcută de polițiștii antidrog din Iași! Doi tineri, de 27 și 28 de ani, au fost prinși în flagrant în timp ce transportau zeci de doze de heroină ascunse chiar în lenjeria intimă. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc, iar procurorii DIICOT au cerut arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre suspecți, în vârstă de 28 de ani, ar fi desfășurat o activitate intensă de distribuire a heroinei în perioada septembrie-octombrie 2026. Acesta ar fi procurat, deținut și vândut în mod repetat diferite cantități de droguri, pentru care încasa între 300 și 430 de lei.

Ancheta a culminat pe 29 octombrie, când polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași i-au prins în flagrant pe cei doi, în municipiul Iași. Aceștia ar fi transportat mai multe punguțe cu heroină, pregătite pentru comercializare.

Metoda folosită pentru ascunderea stupefiantelor a atras atenția anchetatorilor: drogurile erau porționate în 30, respectiv 32 de doze și ascunse în obiectele de lenjerie intimă purtate de cei doi tineri. Toată cantitatea descoperită a fost indisponibilizată.

În aceeași zi, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea celor două persoane. Pe 30 octombrie, anchetatorii au sesizat Tribunalul Iași cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cazul este instrumentat de polițiștii BCCO Iași, sub coordonarea procurorilor DIICOT. Cei doi suspecți beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege. Andrei TURCU