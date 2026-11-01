* o nouă platformă publică arată ce unități medicale oferă tratamente prin programele naționale de sănătate, câți pacienți beneficiază de acestea și cum sunt cheltuite fondurile

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat o platformă digitală care permite pacienților din Iași și din întreaga țară să identifice unitățile medicale incluse în programele naționale de sănătate curative. Instrumentul oferă, în premieră într-un format centralizat și accesibil publicului, informații despre furnizorii de servicii, numărul beneficiarilor și sumele cheltuite pentru tratamente. Miza este importantă: 1,8 milioane de pacienți și un buget de 14,7 miliarde de lei în 2026.

Pacienții din Iași pot căuta spitalele și serviciile medicale

Noua platformă permite selectarea programului național de sănătate, a tipului de furnizor și a zonei geografice. Astfel, un pacient din județul Iași poate identifica mai ușor unitățile medicale implicate în acordarea tratamentelor finanțate prin CNAS, fără să fie nevoit să caute informații pe mai multe site-uri.

Sistemul pune la dispoziție și date despre evoluția cheltuielilor, numărul pacienților tratați și costul mediu pentru fiecare beneficiar. Informațiile sunt prezentate atât la nivel național, cât și separat pentru fiecare casă de asigurări de sănătate. În cazul Iașului, utilizatorii pot urmări indicatorii corespunzători Casei Județene de Asigurări de Sănătate.

Platforma poate fi accesată direct la platforma oficială CNAS sau de pe site-ul instituției, din secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, subsecțiunea „Programe naționale de sănătate curative”.

Aproape 15 miliarde de lei pentru 16 programe de sănătate

Cele 16 programe naționale curative gestionate de CNAS reunesc aproximativ 1,8 milioane de pacienți. Finanțarea prevăzută pentru 2026 ajunge la 14,7 miliarde de lei, reprezentând aproape 20% din cheltuielile pentru sănătate ale instituției.

Publicarea acestor informații permite compararea cheltuielilor între județe, observarea evoluției numărului de beneficiari și identificarea diferențelor dintre costurile medii ale tratamentelor. Datele pot fi utilizate inclusiv de medici, cercetători și jurnaliști pentru analiza distribuției resurselor medicale.

Pentru Iași, unde funcționează unități medicale care deservesc și pacienți din alte județe ale Moldovei, aceste statistici pot constitui un punct de plecare pentru analiza finanțării serviciilor de sănătate. Ele nu indică însă, automat, timpul de așteptare sau disponibilitatea imediată a tratamentului.

Oncologia, în centrul atenției. Noi servicii din 2027

Unul dintre domeniile evidențiate de conducerea CNAS este oncologia, unde cheltuielile și serviciile finanțate au cunoscut o extindere odată cu aplicarea Planului Național de Prevenire și Combatere a Cancerului.

Președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, a anunțat că instituția finanțează deja servicii de psihooncologie, destinate sprijinirii psihologice a bolnavilor de cancer. Începând cu 1 ianuarie 2027, autoritățile speră să includă în finanțare și serviciile de nutriție pentru acești pacienți. Măsura este deocamdată un obiectiv anunțat, nu un serviciu confirmat pentru anul viitor.

Noua platformă nu înlocuiește consultul medical, procedura de includere într-un program național sau confirmarea disponibilității unui tratament. Ea facilitează însă identificarea furnizorilor și accesul la informații care, până acum, erau mai greu de urmărit într-un singur loc.

Teona SOARE