* peste 3.300 de mașini autorizate pentru transport alternativ concurează cu taximetriștii din Iași * încasările pot ajunge la 10.000 de lei lunar, dar comisioanele și cheltuielile reduc drastic câștigurile șoferilor

Iașul a devenit terenul unei confruntări economice între taximetria tradițională și platformele Bolt și Uber. O piață locală a transportului alternativ estimată la peste 50 de milioane de euro anual, mii de autoturisme și comisioane de până la 25% descriu dimensiunea afacerii. Pentru șoferi, însă, banii încasați de la pasageri sunt departe de sumele care le rămân efectiv în buzunar.

Peste 3.300 de mașini de ridesharing în Iași

Transportul alternativ a schimbat radical piața ieșeană. În municipiu sunt peste 3.300 de autoturisme autorizate pentru transport alternativ, iar valoarea anuală estimată a pieței depășea 50 de milioane de euro. De cealaltă parte, taximetria funcționează sub un regim restrictiv. În 2022, Primăria Iași raporta 1.680 de autorizații valabile, față de 1.800 atribuite inițial și un plafon legal calculat atunci la 1.609. Diferența dintre cele două sisteme se vede în zonele cu cerere ridicată: Palas, Copou, Gara Iași, campusurile universitare și Aeroport. Aplicațiile permit comandarea rapidă și afișarea anticipată a prețului, în timp ce taxiurile mizează pe tarifele afișate și pe preluarea directă a clienților.

Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber

Recent, o firmă de transport alternativ din Iași recruta șoferi pentru venituri anunțate între 3.000 și 8.000 de lei lunar, cu programe de 4, 6 sau 8 ore și un comision al flotei de 10% din încasările nete definite de ofertă. Bolt percepe oficial un comision de 25% din valoarea curselor. La încasări de 10.000 de lei, platforma reține 2.500 de lei, iar operatorului îi rămân 7.500 de lei înaintea celorlalte cheltuieli.

Taxiul, între tariful fix și concurența aplicațiilor

Nici taximetriștii nu sunt scutiți de cheltuieli. Combustibilul, reviziile, asigurările, dispeceratul și eventualele chirii pentru autoturisme reduc încasările.

În Iași, Clasic Taxi afișează un tarif de 3,99 lei pe kilometru, cu 3,99 lei la pornire și 39,90 lei pentru o oră de staționare. La o deplasare de 5 kilometri, costul calculat fără staționare este de 23,94 lei. Spre deosebire de taximetrie, platformele practică prețuri dinamice. Traficul, vremea și numărul comenzilor pot modifica valoarea unei curse. Pentru client, comparația este simplă. Pentru șofer, fiecare minut fără pasager înseamnă combustibil și timp consumat fără venituri corespunzătoare.

Noi reguli pentru Bolt și Uber, votate în Senat

Conflictul economic a ajuns și în Parlament. La finele lui octombrie, Senatul a adoptat proiectul privind transportul alternativ. Acesta limitează la un singur autoturism numărul vehiculelor utilizate de un operator în baza unor contracte de comodat. Inițiativa trebuie să treacă și de Camera Deputaților pentru a deveni lege.

Miza depășește concurența dintre taxiuri și aplicații. Războiul de pe asfaltul Iașului se poartă, în cele din urmă, pentru fiecare cursă și pentru fiecare leu rămas după achitarea costurilor.

Dan DIMA