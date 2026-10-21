Apa caldă și căldura ar putea reveni în următoarele ore!

* transformatorul 5 a fost pornit, iar CET Tudor Vladimirescu intră în linie dreaptă pentru reluarea furnizării agentului termic

Vești încurajatoare pentru ieșenii afectați de avaria provocată de incendiul de la postul electric al CET I Tudor Vladimirescu. Lucrările de remediere au avansat, transformatorul 5 a fost pus sub tensiune, iar echipele tehnice fac ultimele verificări înainte de repornirea cazanului de apă fierbinte CAF 3.

După ore de intervenții și verificări, autoritățile anunță că sunt în faza finală a operațiunilor pentru reluarea furnizării căldurii și apei calde. Echipele de la CET I, împreună cu specialiștii DelGaz Grid SA, lucrează pentru a restabili funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță.

Planul tehnic prevede ca transformatorul 5 să asigure alimentarea, în timp ce transformatorul 2 va rămâne în rezervă. Între timp, transformatorul de rezervă adus pe teren a fost demontat și transferat de DelGaz Grid SA în locul transformatorului 1, distrus în incendiu.

Momentul decisiv: pornirea cazanului CAF3!

Specialiștii verifică în prezent echipamentele de protecție, ultimul pas înainte de cuplarea la tensiune a cazanului de apă fierbinte CAF 3. Dacă toate condițiile de siguranță vor fi îndeplinite, instalația va fi pornită la o capacitate de 100 de tone pe oră.

Ținta anunțată este clară: pornirea cazanului chiar în cursul zilei de astăzi, dacă operațiunile decurg conform planului. Este însă important de precizat că repornirea instalației nu înseamnă automat că furnizarea căldurii și a apei calde va fi reluată instantaneu pentru toți consumatorii.

Patru transformatoare noi, soluția pentru viitorul CET1

Dincolo de intervenția de urgență, autoritățile mizează pe modernizarea centralei CET I Tudor Vladimirescu cu fonduri europene. Proiectul prevede achiziționarea a patru transformatoare noi, de ultimă generație, dintre care două de mare capacitate, unul de 6 kV și unul de 10 kV.

Instalațiile vechi urmează să fie conservate și retrase definitiv din exploatare, astfel încât centrala să beneficieze de echipamente moderne și de o soluție durabilă, nu doar de o reparație temporară după incendiu.

Până la reluarea efectivă a furnizării, atenția rămâne concentrată asupra ultimelor verificări și a pornirii cazanului. Pentru ieșenii care așteaptă revenirea confortului termic în locuințe, următoarele ore sunt decisive.

Carmen DEACONU