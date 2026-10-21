Inima artificială dezvoltată la Iași continuă să impresioneze lumea!

Echipa de studenţi şi cercetători MAVIS Artificial Heart, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, a obţinut o nouă distincţie la o competiţie internaţională dedicată dezvoltării inimii artificiale. Proiectul studenţilor ieşeni a fost premiat la finala mondială Heart Hackathon 2026, desfăşurată pe 21 octombrie, la Suzhou, în China, pentru cel mai avansat design.

Distincţia „The Most Advanced Design” recompensează proiectarea dispozitivului dezvoltat de echipa ieşeană, care urmăreşte să ofere o alternativă tehnologică pentru pacienţii cu insuficienţă cardiacă avansată. Un obiectiv important al cercetării este realizarea unei inimi artificiale suficient de mică pentru a putea fi utilizată inclusiv la nou-născuţi şi copii, categorie pentru care opţiunile disponibile în prezent sunt limitate.

Premiul obţinut în China nu este primul de acest fel pentru echipa MAVIS. Studenţii ieşeni au primit aceeaşi distincţie la finalele mondiale organizate la Dallas, în 2023, şi la Utsunomiya, în Japonia, în 2024. În 2025, proiectul a fost prezentat şi la Expoziţia Universală de la Osaka, în Pavilionul României, unde echipa a demonstrat funcţionarea prototipului BabyHeart.

MAVIS Artificial Heart este coordonată de dr. Alexandru Pleşoianu şi reuneşte studenţi de la Medicină şi Bioinginerie, masteranzi şi doctoranzi ai UMF Iaşi. Din echipă fac parte Vlad Onceanu, Georgiana-Otilia Pintilii, Andreea Popovici, Gabriela Cionca, Gabriel Gane, Alexia Matei, Miruna Câtea, Grigorios Kyriakou şi Konstantinos Mamoulakis.

Heart Hackathon 2026 s-a desfăşurat în cadrul congresului ISMCS, organizat în perioada 21-24 octombrie, la Suzhou. Competiţia reuneşte echipe studenţeşti din universităţi de pe mai multe continente, iar proiectele sunt evaluate de specialişti în inginerie, chirurgie cardiovasculară şi dispozitive de asistare circulatorie. Ediţia din acest an a urmărit, în special, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi reducerea dimensiunilor componentelor purtabile, pentru a creşte mobilitatea şi calitatea vieţii pacienţilor. Laura RADU