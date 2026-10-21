* Institutul Regional de Oncologie Iași pregătește mamografii gratuite pentru femeile din șase județe ale Moldovei * investigațiile vor fi efectuate inclusiv cu o unitate mobilă, care va ajunge în comunitățile vulnerabile, unde accesul la servicii medicale este limitat

Mii de femei din județele Iași, Vaslui, Bacău, Botoșani, Neamț și Suceava vor putea beneficia de mamografii gratuite pentru depistarea precoce a cancerului de sân. Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași participă la programul DARIA, finanțat din fonduri europene, care se adresează femeilor cu vârste între 50 și 69 de ani, provenite din categorii vulnerabile. Primele deplasări ale unității mobile de screening sunt programate pentru sfârșitul lunii octombrie 2026.

Mamografii gratuite în șase județe ale Moldovei

Institutul Regional de Oncologie Iași a anunțat, prin Direcția de Sănătate Publică, angajamentul de a efectua 20.000 de mamografii gratuite până în decembrie 2029. Investigațiile vor fi realizate prin proiectul DARIA – „Depistarea Activă, Responsabilitate, Informație și Acces”, destinat identificării cancerului mamar înainte de apariția simptomelor.

Examinările presupun mamografii digitale cu dublă citire, ceea ce înseamnă că imaginile sunt evaluate independent de doi specialiști. Procedura urmărește creșterea acurateței interpretării și depistarea modificărilor suspecte care necesită investigații suplimentare.

La nivel național, proiectul își propune testarea a cel puțin 119.000 de femei și informarea a peste 149.000 de persoane din grupurile vizate. Valoarea totală eligibilă a finanțării depășește 259,6 milioane de lei, iar contractul aferent IRO Iași este de aproximativ 24,78 milioane de lei.

Cine poate beneficia de investigații

Programul nu se adresează tuturor femeilor, ci exclusiv celor care au între 50 și 69 de ani, nu prezintă simptome și îndeplinesc criteriile de vulnerabilitate.

Sunt eligibile, între altele, femeile fără asigurare medicală, beneficiarele venitului minim de incluziune, șomerele, persoanele cu dizabilități, femeile din familii monoparentale și cele care locuiesc în comunități marginalizate. Criteriile includ și anumite categorii de angajate cu venituri reduse.

Pentru aceste femei, mamografia va fi gratuită, fără a fi necesară achitarea investigației din fonduri proprii.

Unitatea mobilă de screening a IRO Iași va începe testările la Negrești, în județul Vaslui, pe 27, 29 și 30 octombrie 2026. Mamograful mobil va fi amplasat în curtea Primăriei Negrești. Ulterior, echipa medicală va ajunge și în alte localități din regiune.

Clara DIMA