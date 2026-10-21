* peste 20% din populația României are cel puțin 65 de ani, iar autoritățile pregătesc extinderea serviciilor sociale în 2.000 de comunități rurale * îmbătrânirea populației pune o presiune tot mai mare asupra administrațiilor locale și familiilor

România are aproape patru milioane de persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani, iar ponderea acestora ar putea ajunge la 27,7% până în 2050. Directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), Daniela Moroșanu, a avertizat miercuri, 21 octombrie, la Vaslui, că dezvoltarea serviciilor de îngrijire pentru vârstnici devine o necesitate tot mai urgentă.

Un român din cinci are peste 65 de ani

Îmbătrânirea populației obligă România să își regândească sistemul de asistență socială, în special în localitățile rurale, unde accesul la servicii specializate reprezintă o provocare. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2026, România avea 3,903 milioane de persoane de cel puțin 65 de ani, reprezentând 20,5% din populația rezidentă.

În cadrul conferinței internaționale „Costuri pentru administrațiile publice și familii ale serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice”, organizată la Consiliul Județean Vaslui, Daniela Moroșanu a prezentat o estimare potrivit căreia ponderea vârstnicilor va crește la 27,7% până în 2050.

„România, și nu cred că numai România, se confruntă cu o îmbătrânire rapidă a populației, iar nevoia de servicii sociale pentru persoanele vârstnice este din ce în ce mai mare”, a declarat șefa ANPIS.

Fenomenul afectează inclusiv regiunea Nord-Est, din care fac parte județele Iași și Vaslui. Potrivit INS, această regiune concentrează peste 15,8% din totalul populației vârstnice a țării, fiind una dintre regiunile cu cele mai mari efective de persoane de peste 65 de ani.

Servicii sociale pentru 2.000 de comunități rurale

Una dintre principalele măsuri anunțate de ANPIS vizează extinderea serviciilor integrate în 2.000 de comunități rurale din România. Acestea ar urma să ofere sprijin persoanelor vulnerabile, inclusiv vârstnicilor care au nevoie de asistență.

Daniela Moroșanu a precizat că vor fi alocate și resurse pentru pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice.

La nivel național, registrul electronic al serviciilor sociale cuprinde, potrivit datelor prezentate de conducerea ANPIS, 3.809 furnizori acreditați și 5.895 de servicii sociale dezvoltate de aceștia. Cifrele includ însă servicii destinate mai multor categorii de beneficiari, nu exclusiv vârstnicilor.

Șefa agenției a insistat asupra responsabilității administrațiilor locale în identificarea persoanelor vulnerabile și dezvoltarea unor servicii adaptate nevoilor acestora.

„Când vorbim de cheltuieli, să nu ne gândim doar la faptul că se consumă niște bani, ci doar că facem investiție în oameni”, a afirmat Daniela Moroșanu.

Îngrijirea vârstnicilor, o provocare pentru autorități și familii

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a declarat că instituția a adoptat o strategie județeană privind asistența persoanelor vârstnice, însoțită de un plan de implementare.

Acesta a atras atenția asupra dificultății de a răspunde unor nevoi sociale tot mai mari în condițiile unor resurse financiare limitate.

„Avem resurse limitate și nevoi de a face asistența așa cum trebuie pentru persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă”, a afirmat Ciprian Trifan.

Discuțiile de la Vaslui au reunit specialiști din România, Italia, Spania, Polonia, Ucraina și Germania, participanții analizând costurile îngrijirii și soluțiile prin care administrațiile pot îmbunătăți accesul la serviciile sociale.

Miruna NEACȘU