* rețeaua farmaceutică din Iași rămâne extinsă în 2026, însă România a pierdut aproape 1.500 de farmaciști în numai trei ani * semnalul cel mai serios vine chiar de la universități: la Farmacie, UMF Iași a avut în vară mai puțini candidați decât locuri bugetate

În județul Iași funcționează câteva sute de unități farmaceutice, dar problema următorilor ani nu mai este doar câte farmacii poate susține piața, ci cine va lucra în ele. Datele naționale arată că numărul farmaciștilor scade exact în perioada în care rețeaua de farmacii, drogherii și oficine continuă să crească. În mediul rural, dezechilibrul poate deveni și mai vizibil.

Aproape 1.500 de farmaciști pierduți în trei ani

Colegiul Farmaciștilor din România reprezintă în prezent peste 14.500 de farmaciști care își exercită profesia, potrivit informațiilor publicate de filiala Iași. Cifra trebuie însă citită în dinamica ultimilor ani. Între 2022 și 2025, România a pierdut 1.478 de farmaciști, în timp ce numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale de distribuție a crescut cu 208 unități, potrivit datelor INS prezentate în august 2026 de Colegiul Farmaciștilor și organizațiile reprezentative ale sectorului. În 2025 existau la nivel național 10.093 de farmacii, drogherii și puncte farmaceutice, cu 102 mai multe decât în anul precedent. Dintre acestea, 3.997 se aflau în mediul rural, unde într-un singur an au apărut încă 72 de unități.

Cu alte cuvinte, infrastructura crește, în timp ce resursa profesională scade.

Iașul are o rețea farmaceutică foarte densă

Registrul Ministerului Sănătății cuprinde unitățile farmaceutice autorizate și este actualizat permanent. O centralizare realizată în 2026 pe baza datelor ANMDMR indica pentru județul Iași 406 unități, dintre care 387 farmacii și 19 oficine, cu 247 de unități în mediul urban și 159 în mediul rural.

Cifra arată dimensiunea rețelei, dar nu și distribuția reală a personalului. O farmacie deschisă într-un cartier mare al municipiului și o oficină dintr-o comună îndepărtată apar în statistică drept puncte de acces la medicamente, însă posibilitatea de a recruta și păstra farmaciști diferă radical.

Legea farmaciei stabilește pentru deschiderea unei noi farmacii comunitare în orașele reședință de județ criteriul de o farmacie la 3.500 de locuitori, iar în celelalte orașe, una la 4.000 de locuitori. Pentru localitățile rurale în care accesul la medicamente nu este asigurat pot funcționa oficine locale de distribuție.

Semnalul de alarmă vine de la UMF Iași

Problema personalului poate deveni mai acută deoarece generațiile noi nu mai aleg Farmacia în numărul de altădată.

La admiterea din iulie 2026, UMF „Grigore T. Popa” Iași a avut la programul Farmacie doar 23 de candidați pentru 30 de locuri bugetate, adică 0,77 candidați pe loc finanțat de stat. Universitatea a organizat ulterior și admitere de toamnă pentru Facultatea de Farmacie.

Situația este cu atât mai relevantă cu cât Farmacia presupune cinci ani de studii, iar absolventul care intră pe piață nu este legat obligatoriu de farmacia comunitară. Industria farmaceutică, spitalele, laboratoarele, cercetarea sau administrația sanitară concurează pentru aceeași resursă umană.

Colegiul Farmaciștilor avertiza în august 2026 că profesia își pierde atractivitatea pe fondul responsabilității profesionale ridicate, al presiunii administrative și al unei remunerări percepute ca insuficientă în raport cu pregătirea și responsabilitatea cerute.

Pentru Iași, adevărata hartă a accesului la medicamente nu este cea a numărului brut de farmacii, ci cea a localităților în care există permanent un farmacist.

Teona SOARE