* marți, de la ora 16:00, încep primele ture pe gheață * start oficial pentru sezonul de iarnă

Iubitorii patinajului din Iași își pregătesc patinele! Patinoarul de la Palas se deschide marți, 24 noiembrie, de la ora 16:00, moment care marchează startul oficial al sezonului de distracție pe gheață.

Fie că sunt patinatori experimentați, gata să facă piruete și să se aventureze în mișcări spectaculoase, fie începători care abia își caută echilibrul și fac primii pași cu emoție, toți sunt invitați să intre în atmosfera de iarnă și să se bucure de una dintre atracțiile sezonului.

Patinoarul de la Palas promite să devină, din nou, un punct de întâlnire pentru prieteni, familii și tineri care vor să evadeze din rutina zilnică și să simtă atmosfera sărbătorilor înainte de Crăciun.

Marți, de la ora 16:00, se dă startul distracției pe gheață la Palas Iași. Sezonul patinajului începe, iar primele piruete, căzăturile inevitabile și râsetele sunt gata să transforme deschiderea într-un moment de neratat pentru ieșeni. Carmen DEACONU