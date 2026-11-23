* cel mai mare oraș al Moldovei are 1.377 de locuri de muncă vacante, dar numai 348 de locuri în învățământul dual * în timp ce companiile caută angajați, școlile pregătesc următoarea generație de meseriași * până pe 4 decembrie, firmele trebuie să decidă câți elevi sunt dispuse să primească la pregătire

Economia ieșeană are nevoie de muncitori calificați, însă pregătirea lor rămâne o provocare. Din cele 148 de clase tehnologice prevăzute în județ pentru anul școlar 2026–2027, doar 16,5 funcționează în sistem dual. În următoarele zile, angajatorii trebuie să-și asume locurile pentru 2027–2028. Fără solicitări și parteneriate economice, școlile nu pot extinde această formă de pregătire.

1.377 de posturi vacante. Meseriașii, tot mai căutați

Potrivit situației AJOFM Iași pentru perioada 11–18 noiembrie 2026, angajatorii din județ au declarat 1.377 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, 1.290 se adresau persoanelor cu studii medii, iar 87 celor cu studii superioare.

Municipiul Iași concentra 953 de posturi disponibile, Miroslava avea 147, iar Pașcaniul, 95. Printre ocupațiile căutate se numărau șoferii profesioniști, zidarii, lucrătorii din construcții și personalul pentru diverse activități industriale și servicii.

Nu toate aceste posturi necesită o calificare care poate fi obținută în sistem dual. Datele arată însă presiunea exercitată de piața muncii asupra sistemului de formare profesională.

În acest context, Iașul dispune de numai 348 de locuri în învățământul dual pentru anul școlar 2026–2027, față de 3.811 locuri în învățământul tehnologic. Cifrele au fost prezentate în noiembrie de Dalia Dărămuș, directoarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT).

Firmele au termen până pe 4 decembrie

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat calendarul pentru stabilirea cifrei de școlarizare din anul 2027–2028. Operatorii economici au termen până pe 4 decembrie să transmită solicitările pentru învățământul dual. Urmează analiza cererilor, stabilirea locurilor și încheierea contractelor de parteneriat, până pe 28 ianuarie 2027. În județul Iași funcționează 43 de licee tehnologice, toate cu parteneriate economice. Cu toate acestea, doar 16,5 dintre cele 148 de clase tehnologice prevăzute pentru 2026–2027 sunt organizate în sistem dual.

Iuliana Țugui, inspector școlar pentru învățământ tehnic și profesional în cadrul ISJ Iași, a explicat că oferta educațională este construită în funcție de solicitările angajatorilor.

Problema nu se oprește la lipsa elevilor

La nivel național, învățământul dual a început anul școlar 2026–2027 cu un plan inițial de 12.368 de locuri, redus ulterior la aproximativ 10.000. Au fost ocupate 9.124, ceea ce înseamnă că nici oferta finală nu a fost acoperită integral.

Aproximativ 1.000 de operatori economici sunt implicați în această formă de învățământ. Totodată, aproape 200 de calificări profesionale sunt revizuite pentru a răspunde schimbărilor din economie.

La Iași apare însă și o altă dificultate: lipsa profesorilor pentru anumite specializări. ISJ a semnalat probleme în recrutarea cadrelor didactice, în special pentru alimentație publică și industrie alimentară. Una dintre soluțiile analizate este atragerea specialiștilor din companii către activitatea didactică.

Dan DIMA