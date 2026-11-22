* v remea se schimbă brusc în Moldova * meteorologii anunță vânt puternic, precipitații și temperaturi sub valorile normale, în timp ce la munte viscolul va atinge intensități periculoase

Iașul și o mare parte a Moldovei intră într-un episod de vreme severă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben pentru luni, 23 noiembrie, când vântul va atinge la rafală 70 km/h. În nordul regiunii sunt prognozate ninsori, iar la munte rafalele pot ajunge la 120 km/h. Răcirea va continua și marți, 24 noiembrie.

Iașul, sub cod galben de vânt

După mai multe zile cu temperaturi oscilante, vremea schimbă registrul. Luni, 23 noiembrie, între orele 12:00 și 23:00, centrul și sudul Moldovei, inclusiv zona Iașului, se vor afla sub avertizare cod galben de intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge 50–70 km/h, suficient pentru a îngreuna deplasarea pietonilor și circulația rutieră, mai ales în spațiile deschise. Pentru șoferi, rafalele laterale pot deveni periculoase pe drumurile expuse, iar în localități există riscul desprinderii unor obiecte insuficient fixate sau al ruperii crengilor.

Avertizarea vizează și alte regiuni, între care Oltenia, Muntenia, Transilvania și Dobrogea. Fenomenele nu vor avea însă aceeași intensitate peste tot.

Ninsorile ajung în nordul Moldovei. Temperaturile scad

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă de duminică, 22 noiembrie, ora 22:00, până marți, 24 noiembrie, ora 20:00. În acest interval, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a României. Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 litri pe metru pătrat, iar în vest și în zonele montane pot atinge izolat 20–40 de litri pe metru pătrat. În nordul Moldovei, ploile vor fi înlocuite treptat de ninsori. La munte, stratul de zăpadă poate ajunge la 10–30 de centimetri, în timp ce în unele zone deluroase din centrul și nordul țării se pot depune 2–6 centimetri.

Pentru municipiul Iași, informarea generală nu indică depunerea unui strat de zăpadă. Fenomenele principale semnalate pentru zonă sunt intensificările vântului și scăderea temperaturilor. Răcirea va fi accentuată luni în jumătatea nordică a țării, iar marți se va extinde și în sud. Temperaturile vor coborî sub mediile climatologice obișnuite pentru această perioadă.

Cod portocaliu de viscol. Rafale de 120 km/h

Cele mai periculoase fenomene sunt prognozate în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură. Luni, 23 noiembrie, între orele 12:00 și 23:00, la altitudini de peste 1.700 de metri va fi în vigoare cod portocaliu de viscol puternic. Vântul va atinge 100–120 km/h, iar vizibilitatea va coborî sub 50 de metri. În asemenea condiții, orientarea pe traseele montane poate deveni extrem de dificilă. Zăpada viscolită și rafalele violente pot transforma deplasările în situații periculoase. Tot luni, Carpații Occidentali, Meridionali și de Curbură se vor afla sub cod galben de ninsori viscolite, cu rafale de 60–90 km/h și un strat nou de zăpadă estimat la 5–10 centimetri. Anterior, în noaptea de duminică spre luni, la altitudini de peste 1.500 de metri în mare parte din Carpații Meridionali, sunt prognozate ninsori abundente și depuneri de zăpadă de până la 25 de centimetri în anumite zone.

Două zile de vreme dificilă pentru Moldova

Pentru ieșeni, intervalul care necesită cea mai mare atenție este după-amiaza și seara zilei de luni, când rafalele de vânt vor fi mai puternice. În nordul Moldovei, apariția ninsorilor poate complica suplimentar circulația, în special în zonele înalte. Meteorologii avertizează că intensificările vântului vor continua și marți, în mai multe regiuni ale țării. Șoferilor le este recomandată prudența pe drumurile expuse, iar persoanele care intenționează să călătorească spre munte ar trebui să verifice condițiile meteorologice și starea traseelor înainte de plecare. Dan DIMA