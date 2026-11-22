* vaccinul antigripal, greu de găsit în unele farmacii ieșene, revine în circuitul de distribuție * în județ există 57 de puncte farmaceutice autorizate pentru vaccinare * la Spitalul de Boli Infecțioase au apărut deja primele cazuri de gripă

Ieșenii care au căutat în ultimele săptămâni vaccinul antigripal ar putea avea, de luni, 23 noiembrie, șanse mai mari să îl găsească. Un transport de 120.000 de doze a ajuns în România, după probleme de producție și întârzieri în aprovizionare. Anunțul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, vine într-un moment delicat: infecțiile respiratorii cresc, iar la Iași medicii au început deja să diagnosticheze cazuri de gripă clinică.

Vaccinul a lipsit din farmacii. Gripa nu a așteptat

În Iași, începutul campaniei de vaccinare antigripală a fost marcat de dificultăți în aprovizionare. Unele dintre vaccinurile injectabile mai ieftine au devenit greu de găsit, iar pacienții au fost nevoiți să caute produsul de la o farmacie la alta. Situația a fost semnalată încă din octombrie, când farmaciștii au confirmat problemele de stoc.

Între timp, sezonul virozelor și-a făcut simțită prezența în spitalele ieșene. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, medicii au raportat, în prima parte a lunii noiembrie, o creștere a prezentărilor pentru infecții respiratorii și apariția primelor cazuri de gripă clinică.

Noul transport de 120.000 de doze va fi distribuit în farmaciile din România începând de luni.

57 de farmacii din județ pot administra vaccinul

Județul Iași avea 57 de puncte farmaceutice autorizate pentru vaccinarea antigripală, cele mai multe în municipiul reședință. Gabriela Tătărîngă, președinta Colegiului Farmaciștilor Iași, a explicat că vaccinarea în farmacii presupune pregătire suplimentară și autorizare, astfel încât nu orice farmacie poate administra serul.

Ieșenii pot obține prescripția de la medicul de familie și pot ridica vaccinul din farmacie. Administrarea se poate face într-un cabinet medical sau într-o farmacie autorizată. Este recomandată verificarea telefonică a stocului și a disponibilității serviciului de vaccinare.

Trei morți de gripă în România. Infecțiile respiratorii cresc

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că, între 9 și 15 noiembrie, au fost înregistrate 75.135 de infecții respiratorii la nivel național, cu 9,7% mai multe decât în săptămâna precedentă. De la începutul sezonului au fost confirmate trei decese asociate gripei.

Până la 15 noiembrie, 956.092 de persoane se vaccinaseră antigripal în România.

Pentru Iași, există și un avertisment din sezonul trecut. Potrivit datelor locale prezentate de medicii ieșeni, numărul cazurilor de gripă a urcat de la numai cinci, la începutul lunii noiembrie, la aproximativ 700 într-o singură săptămână din decembrie.

Vaccinul antigripal este compensat integral pentru copiii de la șase luni până la 19 ani neîmpliniți, gravide, persoanele de peste 65 de ani, personalul medico-sanitar și anumite categorii de bolnavi cronici. Adulții între 45 și 64 de ani, fără boli cronice eligibile, beneficiază de compensare de 50%.

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