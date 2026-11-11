UMB nu a primit acceptul să înceapă proiectarea autostrăzii Pașcani – Suceava dintr-un motiv incredibil!

* deși există un contract semnat, finanțarea SAFE nu are încă un titlu bugetar care să permită emiterea ordinului de începere! * deblocarea depinde acum de Ministerul Finanțelor și de Guvern

La mai bine de șase luni de la semnarea contractelor pentru Autostrada Pașcani–Suceava, proiectul este încă blocat înainte de prima etapă efectivă de lucru. Constructorul român UMB nu a primit nici măcar ordinul de începere a proiectării, iar promisiunea autorităților privind circulația pe autostradă în 2029 devine tot mai greu de respectat.

Deși cele două loturi, cu o lungime totală de aproape 62 de kilometri, au fost atribuite pentru aproximativ 5,93 miliarde de lei, fără TVA, lipsa cadrului bugetar pentru utilizarea fondurilor europene prin mecanismul SAFE împiedică demararea contractelor.

Situația a fost confirmată de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Acesta a explicat că finanțarea SAFE nu are încă un titlu bugetar care să permită emiterea ordinului de începere. Deblocarea depinde acum de Ministerul Finanțelor și de Guvern.

Contract semnat în aprilie!

Contractele au fost semnate pe 30 aprilie 2026, cu asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade. Primul lot, Pașcani–Roșcani, are 33 de kilometri și costă 3,068 miliarde de lei, fără TVA, iar tronsonul Roșcani–Suceava măsoară aproape 29 de kilometri și valorează 2,863 miliarde de lei, fără TVA.

Fiecare contract prevede șase luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Numai că timpul contractual nici măcar nu a început să curgă.

Întârzierea pune în pericol promisiunea fostului premier Ilie Bolojan ca în 2029 șoferii să poată circula pe autostradă de la Pașcani spre Suceava și Siret, cu legătură către Iași și Ungheni. În plus, finanțarea SAFE impune finalizarea proiectelor până la sfârșitul anului 2030.

Noul ministru al Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a inclus operaționalizarea finanțării SAFE pentru continuarea Autostrăzii Moldovei printre prioritățile mandatului său, însă fără să prezinte un calendar concret pentru deblocarea proiectului. Daniel BACIU