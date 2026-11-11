Panică în prag de iarnă! Primăria Iași caută 160 de milioane de lei pentru a ține caloriferele fierbinți

Primăria Iași pregătește o operațiune financiară de proporții pentru a evita un dezastru în plină iarnă. Municipalitatea a inițiat procedurile pentru accesarea unei finanțări de 160 de milioane de lei, bani destinați exclusiv achiziției gazelor naturale necesare funcționării sistemului centralizat de termoficare pe întreaga perioadă a sezonului rece.

Practic, peste 22.000 de familii depind de furnizarea agentului termic, alături de 12 spitale, 69 de școli și grădinițe, universități și alte instituții publice. Practic, orice sincopă în aprovizionarea cu gaze ar putea provoca probleme majore pentru zeci de mii de ieșeni.

Primăria încearcă să-și asigure din timp combustibilul, astfel încât caloriferele să rămână calde, iar apa caldă să nu devină un lux în lunile geroase.

Reprezentanții administrației locale susțin că împrumutul nu va bloca investițiile orașului, Iașul având un grad de îndatorare de numai 9,06%.

160 de milioane de lei pentru ca Iașul să nu înghețe! Rămâne însă esențial ca finanțarea să fie obținută, gazele să fie cumpărate, iar promisiunea căldurii fără întreruperi să devină realitate. Pentru miile de familii racordate la sistemul centralizat, iarna nu iartă greșelile administrative! Carmen DEACONU