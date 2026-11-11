Urșii au invadat Vasluiul! 10 animale au fost identificate

Nordul județului Vaslui se confruntă cu o situație tot mai îngrijorătoare. Urșii au început să apară în apropierea localităților, iar autoritățile au intrat în alertă după ce, în ultimele cinci zile, au fost semnalate mai multe exemplare. Nu mai este vorba despre o simplă apariție izolată: AJVPS Vaslui a raportat nu mai puțin de 10 urși la nivelul județului!

Prefectul Eduard Popica a convocat aproximativ 20 de primari din nordul județului pentru a discuta măsurile necesare în vederea prevenirii unor incidente grave. Printre animalele identificate se află și o ursoaică însoțită de doi pui, un detaliu care impune prudență maximă, mai ales în apropierea zonelor locuite. „De la un an la altul, în județul Vaslui a crescut numărul urșilor... AJVPS raportând un număr de 10 exemplare la nivel de județul Vaslui”, a declarat prefectul, care a explicat că prezența animalelor este favorizată de condițiile de habitat și de apropierea județelor Neamț și Bacău.

Potrivit datelor AJVPS, ursoaica și cei doi pui au fost observați în zona comunei Oșești, în timp ce un alt exemplar a fost văzut pe malul lacului Tăcuta, la limita cu județul Iași.

Nici orașul Negrești nu a scăpat de această problemă. În noaptea de 7 spre 8 noiembrie, un urs brun a fost semnalat în zona Cioatele și pe strada Gării. În urma incidentului, pe 10 noiembrie, la Primăria Negrești a avut loc o ședință operativă, la inițiativa Prefecturii, pentru stabilirea măsurilor de prevenție, alertare și intervenție.

Autoritățile le cer oamenilor să nu se apropie de animale, să nu le hrănească și să nu încerce să le alunge. Resturile menajere trebuie depozitate în recipiente închise, pentru a nu atrage urșii în gospodării.

Mesajul autorităților este clar: la vederea unui urs în apropierea zonelor locuite, populația trebuie să păstreze distanța și să sune imediat la 112.

Pentru sesizarea urmelor sau a aparițiilor anterioare ale animalelor, Primăria Negrești pune la dispoziție numărul 0235/312373.

Autoritățile monitorizează fenomenul, dar rămâne de văzut cât de pregătite sunt instituțiile să intervină înainte ca o întâlnire dintre oameni și animalele sălbatice să se transforme într-o tragedie. Miruna NEACȘU