* în primele nouă luni din 2026, județul Iași a pierdut aproape 300 de autorizații de construire față de aceeași perioadă a anului trecut * scăderea este mai abruptă decât media națională

Piața construcțiilor rezidențiale din Iași pierde viteză. Datele Institutului Național de Statistică arată un recul de aproape 66% al autorizațiilor emise în septembrie. În numai o lună, diferența față de anul trecut a crescut cu 163 de autorizații, accentuând declinul din 2026.

Septembrie a adâncit pierderea de autorizații

În septembrie 2026, în județul Iași au fost eliberate 84 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, comparativ cu 247 în septembrie 2025. Diferența echivalează cu o scădere de 65,99%. Comparativ cu august 2026, când fuseseră emise 197 de autorizații, reculul este de 57,4%. Nu este vorba doar despre o lună slabă. Între ianuarie și septembrie 2026, județul a înregistrat 1.320 de autorizații, față de 1.615 în aceeași perioadă din 2025. Minusul este de 295, respectiv 18,3%.

Până la sfârșitul lunii august, decalajul față de anul trecut era de 132 de autorizații, adică 9,6%. Septembrie a împins diferența la 295. Altfel spus, o singură lună explică peste 55% din întregul minus acumulat în primele nouă luni.

Iașul scade mai repede decât restul țării

La nivel național, septembrie 2026 a adus 2.225 de autorizații rezidențiale, față de 3.598 în septembrie 2025, ceea ce înseamnă un declin de 38,2%. În Iași, scăderea a fost de aproape 66%. Pe primele nouă luni, diferența este mai mică, dar persistă: minus 18,3% în județ, față de minus 15,5% la nivelul României.

Regiunea Nord-Est a pierdut 454 de autorizații în septembrie față de aceeași lună din 2025. Din acest recul regional, 163 provin din județul Iași, adică aproape 36%. În clasamentul național al lunii septembrie, Iașul împarte locul șapte cu Argeșul, fiecare cu 84 de autorizații. Suceava a înregistrat 116.

Dacă ritmul redus al autorizărilor persistă, firmele de proiectare, constructorii și furnizorii de materiale ar putea resimți ulterior diminuarea comenzilor pentru lucrări noi.

Dan DIMA